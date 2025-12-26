Boxing Day amaro alla e-work Arena: Chieri passa 3-1, ma la UYBA esce tra gli applausi

Un Boxing Day carico di emozioni forti alla e-work Arena, gremita da 1.725 spettatori che hanno spinto la squadra di casa con entusiasmo costante. Dopo oltre due ore di intensa battaglia, è la Reale Mutua Fenera Chieri a uscire dal campo con il sorriso, imponendosi 3-1 su una Eurotek Laica UYBA combattiva e capace di giocare alla pari per lunghi tratti del match.

La partenza è complicata per la formazione di Enrico Barbolini, che schiera Battista in posto 4 ed Eckl al centro accanto a Van Avermaet. Nel primo set le biancorosse faticano a trovare ritmo e subiscono il gioco fluido di Chieri, che prende il largo sfruttando con efficacia ogni occasione e chiude senza particolari affanni sul 20-25.

Dal secondo parziale, però, il volto della partita cambia radicalmente. La UYBA alza l’intensità al servizio, migliora a muro e trova maggiore continuità in attacco. Ne nasce un set spettacolare, giocato punto a punto, con scambi lunghissimi e continui ribaltamenti di fronte. Il finale è da brividi: le farfalle lottano su ogni pallone ma cedono soltanto 31-33, dopo una serie di rally che infiammano il pubblico.

L’atteggiamento resta quello giusto anche nel terzo set. La UYBA parte forte, prende subito il comando e lo mantiene grazie a una Parra scintillante, che chiuderà con 19 punti, e a una Obossa sempre più protagonista, autrice di 18 punti. Il 25-19 riapre completamente la partita e riaccende le speranze biancorosse.

Il quarto set segue lo stesso copione: equilibrio, intensità e grande qualità di gioco. Bene anche Battista, che terminerà con 13 punti, ma nel finale emerge il maggiore cinismo di Chieri. A fare la differenza sono i colpi decisivi di Kunzler (17 punti), Nemeth (21) e soprattutto di Nervini, autentica trascinatrice con 22 punti e premiata come MVP dell’incontro.

Il tabellone finale recita 1-3, ma l’applauso lungo e convinto della e-work Arena accompagna comunque l’uscita dal campo della UYBA. La prestazione, pur senza punti in classifica, lascia segnali incoraggianti sul piano del gioco e della crescita della squadra. Chieri conferma invece solidità e maturità nei momenti chiave, portando a casa un successo prezioso.

In sala stampa, Silke Van Avermaet ha commentato: «È un vero peccato non aver vinto il secondo set. Però ci siamo riprese molto bene nel terzo e questo è molto positivo. Dobbiamo migliorare punto dopo punto, partita dopo partita. Credo comunque che abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto al match di Bergamo».

Per le farfalle il calendario offre subito una possibilità di rivincita: martedì 30 dicembre alle 20.30, ancora contro Chieri, nella gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia, in programma al Pala Fenera. Un nuovo capitolo di una sfida che promette ancora spettacolo.