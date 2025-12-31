“Buona pensione e grazie di tutto”: Bardello con Malgesso e Bregano saluta Donatella e Cinzia

Giorno di festa nella sede del Comune di Bardello con Malgesso e Bregano. Il sindaco Giuseppe Iocca e il vicesindaco Di Donato e il consigliere Cecchinato hanno salutato Donatella e Cinzia che chiudono la propria carriera proprio oggi, 31 dicembre

«Con la chiusura di questo anno si conclude anche un importante capitolo della storia del nostro Comune – commenta Iocca a nome di tutta l’amministrazione – Oggi, infatti, è stato l’ultimo giorno di lavoro per Donatella Smania, storica responsabile dell’Ufficio Ragioneria – Entrate, in servizio dal 1984 nell’ex Comune di Bardello, e per Cinzia Schianchi, punto di riferimento dell’Ufficio Anagrafico, entrata in servizio nel 1987 sempre nell’ex Comune di Bardello.

Per decenni hanno servito la comunità con dedizione, competenza e grande senso del dovere, garantendo continuità amministrativa e collaborazione leale a tutte le Amministrazioni che si sono succedute negli anni. Il loro impegno quotidiano ha rappresentato un valore prezioso per il funzionamento della macchina comunale e per il rapporto con i cittadini.

Con un po’ di dispiacere, ma anche con la gioia di vederle iniziare una nuova e meritata fase della vita, auguriamo a Donatella e Cinzia di godersi appieno la pensione, con serenità e soddisfazione.

Grazie di cuore per tutto ciò che avete fatto per il nostro Comune».