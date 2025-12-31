Varese News

Varese Laghi

“Buona pensione e grazie di tutto”: Bardello con Malgesso e Bregano saluta Donatella e Cinzia

Ultimo giorno di lavoro per la storica responsabile dell’Ufficio Ragioneria e per la responsabile dell’Ufficio Anagrafe

comune bardello con malgesso e bregano

Giorno di festa nella sede del Comune di Bardello con Malgesso e Bregano. Il sindaco Giuseppe Iocca e il vicesindaco Di Donato e il consigliere Cecchinato hanno salutato Donatella e Cinzia che chiudono la propria carriera proprio oggi, 31 dicembre

«Con la chiusura di questo anno si conclude anche un importante capitolo della storia del nostro Comune – commenta Iocca a nome di tutta l’amministrazione  –  Oggi, infatti, è stato l’ultimo giorno di lavoro per Donatella Smania, storica responsabile dell’Ufficio Ragioneria – Entrate, in servizio dal 1984 nell’ex Comune di Bardello, e per Cinzia Schianchi, punto di riferimento dell’Ufficio Anagrafico, entrata in servizio nel 1987 sempre nell’ex Comune di Bardello.

Per decenni hanno servito la comunità con dedizione, competenza e grande senso del dovere, garantendo continuità amministrativa e collaborazione leale a tutte le Amministrazioni che si sono succedute negli anni. Il loro impegno quotidiano ha rappresentato un valore prezioso per il funzionamento della macchina comunale e per il rapporto con i cittadini.

Con un po’ di dispiacere, ma anche con la gioia di vederle iniziare una nuova e meritata fase della vita, auguriamo a Donatella e Cinzia di godersi appieno la pensione, con serenità e soddisfazione.

Grazie di cuore per tutto ciò che avete fatto per il nostro Comune».

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.