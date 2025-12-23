Buono celiachia utilizzabile in tre regioni: “un grande passo avanti per i pazienti”

Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare del Consiglio regionale della Lombardia, ha commentato con entusiasmo l’avvio del nuovo sistema interregionale per il buono celiachia. «un passo storico per i cittadini affetti da celiachia e per la semplificazione dei servizi sanitari regionali – ha sottolineato – Con l’avvio della sperimentazione tra Lombardia, Liguria e Veneto diventa finalmente realtà la circolarità interregionale del buono celiachia, consentendo ai pazienti di utilizzare il proprio budget per l’acquisto di prodotti senza glutine anche fuori dalla regione di residenza, senza burocrazia aggiuntiva».

«La Lombardia – prosegue Monti – si conferma la prima Regione in Italia a dare attuazione concreta a un modello di mobilità interregionale per i pazienti celiaci, superando quei limiti territoriali che per anni hanno rappresentato un ostacolo alla vita quotidiana di migliaia di persone».

Il risultato è reso possibile dall’evoluzione del sistema Celiachi@RL, completamente digitalizzato e già punto di riferimento a livello nazionale, e rappresenta la prima risposta concreta alla legge di Regione Lombardia sulla celiachia fortemente voluta e sostenuta dal Consigliere regionale leghista Monti.

«Questo è un risultato che considero fondamentale – sottolinea – perché dimostra come una legge regionale non resti solo sulla carta, ma produca effetti reali e misurabili nella vita delle persone. La circolarità del buono con Liguria e Veneto è un primato tutto lombardo: siamo i primi in Italia a rendere possibile questa mobilità senza ostacoli per i pazienti celiaci. Ora l’obiettivo è estendere questo modello a livello nazionale».

La sperimentazione, al via dal 1° gennaio 2026, consentirà ai cittadini celiaci delle tre Regioni di acquistare prodotti senza glutine in farmacie, negozi specializzati e nella grande distribuzione aderente al network, indipendentemente dalla residenza e senza costi aggiuntivi per i sistemi sanitari regionali.