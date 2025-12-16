Busto Arsizio abbraccia Rosa Castiglioni per il suo centesimo compleanno
Nata in Argentina e cresciuta in città, ha lavorato per trentacinque anni nell'industria tessile locale. L'assessore Mario Cislaghi ha consegnato gli auguri dell'Amministrazione comunale alla neo centenaria
Dall’Argentina alla Valle Olona, attraversando un secolo di storia con la concretezza di chi ha dedicato la vita al lavoro e alla famiglia. Rosa Castiglioni ha tagliato il traguardo dei 100 anni, celebrando l’evento circondata dai suoi affetti più cari. Nata il 13 dicembre a Coronel Donego, nei pressi di Buenos Aires, Rosa è giunta in Italia all’età di cinque anni a Busto Arsizio, dove ha sempre vissuto.
La sua è stata una vita scandita dal ritmo del telaio e da un lungo legame sentimentale. Per ben 35 anni ha lavorato come operaia tessile nella ditta Chierichetti, storica realtà produttiva bustocca. Al suo fianco, per 72 anni, c’è stato il marito Renato, scomparso nel 2021 alla soglia dei cento anni. Insieme hanno condiviso non solo la crescita dei figli Giuliano e Silvana, ma anche la passione per la musica.
Rosa Castiglioni è infatti ricordata come una donna estremamente attiva, presenza costante e partecipe alle attività della banda La Baldoria, di cui il marito era componente storico. Durante la festa per il secolo di vita, la neo centenaria ha ricevuto la visita dell’assessore alle Politiche istituzionali Mario Cislaghi, che ha portato il saluto e l’omaggio dell’Amministrazione comunale a nome di tutta la comunità.
