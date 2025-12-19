Busto Arsizio, torna il Mercato Contadino: domenica di sapori locali al Parco Comerio

L’appuntamento con i sapori del territorio torna a Busto Arsizio. Domenica 21 dicembre, dalle 9:00 alle 13:00, il Parco Comerio ospiterà una nuova edizione del Mercato Contadino, l’iniziativa nata dalla sinergia tra Slow Food Legnano APS, Slow Food Valle Olona APS e un gruppo di produttori locali. Per tutta la mattinata, i viali del parco si trasformeranno in una vetrina a cielo aperto dove la stagionalità e la filiera corta saranno le assolute protagoniste.

Una spesa consapevole nel cuore della città

Il mercato, che si svolge regolarmente ogni terza domenica del mese, offre ai cittadini la possibilità di acquistare prodotti agricoli freschi e trasformati direttamente da chi li produce. Gli accessi al parco sono previsti da via Espinasse, via Magenta e via Silvio Pellico. Sui banchi si potrà trovare una ricca varietà di eccellenze: dai salumi ai formaggi, passando per pane, dolci, miele, vino, olio e birra artigianale. Non mancheranno nemmeno riso, carni, farine e, naturalmente, frutta e verdura di stagione, coltivate secondo i ritmi della natura.

Il dialogo tra produttore e consumatore

Oltre alla vendita, il Mercato Contadino si propone come un’importante occasione di confronto. I produttori presenti hanno scelto consapevolmente di restare fuori dai circuiti della grande distribuzione per privilegiare il rapporto diretto con l’utente finale. Questo modello permette non solo di accorciare la filiera, ma anche di condividere informazioni preziose sull’educazione alimentare e sui corretti stili di vita, promuovendo una cultura del cibo che sia buona, pulita e giusta.

Valorizzazione del territorio e biodiversità

L’iniziativa non è solo un momento commerciale, ma un progetto di tutela del paesaggio e della biodiversità locale. Sulla scia delle esperienze positive già consolidate in altri comuni come Legnano, Villa Cortese e San Vittore Olona, il mercato di Busto Arsizio punta a salvaguardare la storia e la cultura alimentare della comunità. Valorizzare il “chilometro zero” significa infatti sostenere l’economia del territorio e proteggere le tradizioni agricole che rischiano di scomparire.

La rete dei mercati dell’Alto Milanese

Il mercato di Busto Arsizio fa parte di una rete più ampia che copre diversi comuni della zona durante tutto il mese. I produttori che partecipano all’appuntamento del Parco Comerio sono infatti presenti anche a Villa Cortese (primo sabato), Cantalupo (prima domenica), Ossona (secondo sabato), Legnano (seconda domenica), San Vittore Olona (terzo sabato) e Nerviano (quarta domenica). Per chi volesse restare sempre aggiornato sulle date e sulle novità, è attiva la pagina Facebook «Mercati Contadini Alto Milanese».