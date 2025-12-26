Una pianta cade sulla strada tra Laveno e Cittiglio trascinando a terra i cavi della linea telefonica
Vigili del fuoco impegnati verso le 8:30 con l'autoscala per liberare la carreggiata. Traffico bloccato e dirottato per diverse ore sulla 394 dir del Verbano Orientale fino verso le 10:30
Una pianta è caduta da un giardino privato nella mattina di venerdì 26 dicembre attorno alle 8:15, finendo direttamente sulla 394 Dir, la strada provinciale che collega Laveno Mombello a Cittiglio. Il crollo ha bloccato il passaggio dei veicoli e ha trascinato a terra i cavi della linea telefonica.
I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco volontari di Laveno Mombello insieme al gruppo comunale di Protezione Civile. Le squadre hanno presidiato la zona e messo in sicurezza la carreggiata in attesa dell’arrivo dell’autoscala dei vigili del fuoco, necessaria per operare in quota sui rami e sui cavi.
L’impatto del fusto ha reso instabile anche un palo del telefono, che è stato tagliato perché diventato pericolante per chi transitava. Le operazioni di rimozione e la successiva pulizia dell’asfalto sono terminate alle 10:30, quando la circolazione è tornata alla normalità. Durante l’intervento il traffico è stato dirottato verso via XXV Aprile.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.