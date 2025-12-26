Una pianta cade sulla strada tra Laveno e Cittiglio trascinando a terra i cavi della linea telefonica

Una pianta è caduta da un giardino privato nella mattina di venerdì 26 dicembre attorno alle 8:15, finendo direttamente sulla 394 Dir, la strada provinciale che collega Laveno Mombello a Cittiglio. Il crollo ha bloccato il passaggio dei veicoli e ha trascinato a terra i cavi della linea telefonica.

I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco volontari di Laveno Mombello insieme al gruppo comunale di Protezione Civile. Le squadre hanno presidiato la zona e messo in sicurezza la carreggiata in attesa dell’arrivo dell’autoscala dei vigili del fuoco, necessaria per operare in quota sui rami e sui cavi.

L’impatto del fusto ha reso instabile anche un palo del telefono, che è stato tagliato perché diventato pericolante per chi transitava. Le operazioni di rimozione e la successiva pulizia dell’asfalto sono terminate alle 10:30, quando la circolazione è tornata alla normalità. Durante l’intervento il traffico è stato dirottato verso via XXV Aprile.