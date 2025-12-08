La Pro Loco di Casciago accende il Natale tra note, premi e ricordi

Il clima mite, la musica coinvolgente e la chiesa di Sant’Eusebio gremita hanno reso l’evento “Accendiamo il Natale” un vero successo per la comunità di Casciago. Organizzata dalla Pro Loco Casciago, la serata dell’8 dicembre ha unito il concerto natalizio e la cerimonia di premiazione delle borse di studio agli studenti meritevoli in memoria di Dante Parietti, fondatore della Pro Loco.

Galleria fotografica Casciago accende il Natale tra note, premi e ricordi 4 di 17

Il concerto: talento e armonia

Il concerto si è articolato in due parti, grazie alla collaborazione tra l’Accademia musicale Compagnia Armonica con la voce incantevole di Mariachiara Cavinato e Fabio Sioli alle tastiere e i ragazzi del Liceo Musicale “Manzoni” di Varese (Mattia Gennaro, Michele Scinaldi, Giacomo Pozzi, Elias Caleb Martinez Munoz alle trombe, Isabella Salvadè e Andrea Airoai ai corni, Leonardo Massaro e Alessandro Zarro ai tromboni), con la direzione artistica del maestro Matteo Villa. I musicisti hanno ricevuto un caloroso applauso per la qualità delle esecuzioni e la professionalità dimostrata. Il prossimo appuntamento natalizio, questa volta in chiesa a Casciago, vedrà impegnati i ragazzi del Liceo Musicale di Varese lunedì 15 dicembre alle 21 con un ensamble di cori.

Borse di studio: premiare il merito

Durante la serata sono state consegnate le Borse di Studio della Pro Loco, riservate agli studenti casciaghesi che si sono distinti per rendimento scolastico, comportamento e partecipazione attiva. Sono stati premiati per la Scuola Secondaria di Primo Grado Stefano Rossi e Lorenzo Trupia e per gli Istituti Superiori Lorenzo Bianchi, Ilaria D’Ambros e Valentina Danieli.

Il fondo per le borse di studio è stato istituito in memoria di Dante Parietti, fondatore della Pro Loco e promotore della festa “Agrifest”, una figura fondamentale, capace di stimolare tutti a fare cose nuove con entusiasmo. Le borse di studio in sua memoria sono un modo per onorare la sua passione per l’educazione e la partecipazione civica. Ad ogni ragazzo è stata assegnata una borsa di studio di 200 euro in buoni libreria, mentre i candidati esclusi (sono stati premiati solo i migliori per media voto) hanno ricevuto un piccolo riconoscimento da spendere in una libreria di Varese.

Il dolce finale e i ringraziamenti

Un enorme grazie è stato rivolto ai volontari, soci e amici della Pro Loco che hanno preparato un delizioso rinfresco con panettone, pandoro, crema al mascarpone, tè caldo e vin brulé, contribuendo a creare un clima di festa.

Durante l’evento era presente anche una bancarella dell’associazione “Nepal nel cuore”, che ha raccolto fondi con la vendita di prodotti artigianali natalizi.

Presente anche una folta rappresentanza dell’amministrazione comunale, che ha concesso il patrocinio all’evento, ormai tradizionale: gli assessori Caterina Cantoreggi e Daniele Pravettoni e le consigliere Cristina Pisoni ed Eugenia Raso. Un ringraziamento anche alla parrocchia per la concessione degli spazi della chiesetta millenaria, che si rivela con un’ottima acustica per eventi come questo. E grazie alla protezione civile per essere stata anche questa volta presente.

«Questo è il modo in cui Pro Loco vuole augurare a tutto il paese buone feste – ha concluso il presidente della Pro Loco Mario Saviori – nella speranza di aver regalato un’ora e mezza di qualità, di emozione, e anche un sorriso…presentatore escluso».

Il prossimo appuntamento da non perdere con la Pro Loco di Casciago è per il 5 gennaio 2026, con il tradizionale Falò della Befana, sempre a Sant’Eusebio.