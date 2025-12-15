Casciago, oltre 100 coristi in chiesa per sostenere la Campagna Tende di AVSI

Una serata di musica, solidarietà e partecipazione quella andata in scena ieri sera, domenica 11 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Casciago. Più di cento coristi si sono esibiti in un evento organizzato per sostenere la Campagna Tende 2025/26, promossa dalla Fondazione AVSI, che ogni anno raccoglie fondi per progetti di cooperazione in aree del mondo segnate da conflitti e povertà.

Due cori e una voce comune: la solidarietà

Protagonisti della serata sono stati i cori The Road Home e Verdemar, che hanno portato sul palco una selezione di brani natalizi e canti popolari provenienti da diversi paesi.

«Il nostro coro – ha spiegato Michele Fior, direttore di The Road Home – si è appassionato in particolar modo ai canti della tradizione dei diversi popoli del mondo, scoprendo che, in qualsiasi angolo della terra, il cuore dell’uomo è sempre lo stesso, ha sete di infinito. C’è sempre una strada che porta a casa».

The Road Home è una formazione giovane, nata appena due anni fa, mentre Verdemar ha già una lunga esperienza canora. Entrambi si sono esibiti prima separatamente, poi insieme, concludendo la serata con alcuni tra i più classici canti natalizi dal repertorio internazionale.

L’Africa apre il concerto: emozione e ritmo

Particolarmente suggestivo l’ingresso in scena del primo coro, che ha scelto di aprire con una carol natalizia nigeriana del secolo scorso: una fusione tra ritmi africani e testi della tradizione cristiana, che ha colpito il pubblico per la sua forza e autenticità.

Un modo anche per sottolineare il legame tra il canto e le realtà che AVSI sostiene nel mondo: luoghi dove la speranza è spesso l’unico canto possibile.

“La pace è una via umile”: i progetti sostenuti da AVSI

La Campagna Tende di AVSI – che giunge quest’anno alla sua trentesima edizione – ha come titolo “La pace è una via umile, percorriamola insieme”. L’obiettivo è raccogliere fondi per progetti di emergenza o sviluppo in Palestina, Ucraina, Siria, Libano, Giordania e Italia.

In Palestina, AVSI sostiene famiglie gazawe e collabora con il Patriarcato Latino di Gerusalemme e la Custodia di Terra Santa per fornire beni essenziali, pagare le tasse scolastiche e offrire supporto psicosociale ai bambini.

In Ucraina, l’organizzazione gestisce Community Center che offrono attività educative e ricreative per bambini e famiglie colpite dalla guerra.

AVSI, una rete globale di solidarietà

Fondata nel 1972, la Fondazione AVSI è oggi attiva con oltre 300 progetti in 41 Paesi del mondo. Lavora in ambiti che spaziano dall’educazione alla salute, dalla protezione dell’infanzia allo sviluppo economico, coinvolgendo oltre 2.000 operatori e raggiungendo più di 4 milioni di persone.