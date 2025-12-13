Varese News

Lombardia

Case di comunità, Astuti (Pd): «La Regione completi la rete entro il 2026 e attivi tutti i servizi previsti»

Il consigliere regionale Dem solleverà la questione in occasione della discussione del Bilancio di previsione 2026-2028

Samuele Astuti

Completare la rete delle case di comunità entro il 2026 e attivare tutti i servizi previsti dal decreto ministeriale 77. È quanto chiede un ordine del giorno del Pd, presentato dal consigliere regionale Samuele Astuti nell’ambito della discussione sul Bilancio di previsione 2026-2028 che sarà discusso in aula consiliare la prossima settimana.

«Viviamo – dichiara Astuti –  una situazione ormai insostenibile sul fronte della sanità territoriale lombarda. A tre anni dall’avvio della riforma nazionale e dagli annunci trionfali della Regione, più di un quarto delle Case di Comunità non è ancora attivo e solo 16 su 216 rispettano tutti i requisiti minimi previsti dal DM77. È un fallimento che pesa sui cittadini, costretti ancora a rivolgersi ai Pronto Soccorso anche per bisogni di bassa complessità».

L’ordine del giorno richiama la Giunta: completare la realizzazione delle 216 Case di Comunità, comprese le 24 escluse dal PNRR, e garantire entro il 2026 l’attivazione di tutti i servizi obbligatori, tra cui: la presenza h24 dei medici di medicina generale; infermieri presenti 12 ore al giorno per 7 giorni su 7; équipe multiprofessionali; punto unico di accesso; assistenza domiciliare; diagnostica di base e punto prelievi; integrazione con i servizi sociali e Cup; servizi ambulatoriali per patologie ad alta prevalenza.

«Non bastano le inaugurazioni e i tagli di nastro – attacca Astuti – servono servizi veri, personale, continuità assistenziale. Senza una rete territoriale pienamente funzionante, continueremo ad avere pronto soccorso saturi e cittadini lasciati soli. Il bilancio di previsione è il momento delle scelte: la giunta lombarda metta finalmente le risorse necessarie e presenti un cronoprogramma vincolante».

«Con questo ordine del giorno – conclude Astuti – chiediamo dunque alla Regione un impegno concreto e misurabile, affinché le Case di Comunità diventino davvero il presidio territoriale previsto dalla riforma, garantendo cure vicine, accessibili e continuative per tutti i cittadini lombardi».

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.