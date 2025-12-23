Varese News

Varese Laghi

Cazzago Brabbia rende omaggio ai suoi pescatori: benemerenze civiche a Ernesto e Luigi Giorgetti

Il Comune ha conferito una benemerenza civica a due protagonisti della storia di Cazzago e del Lago di Varese: Luigi, detto il “Negus”, e Ernesto, scrittore oltre che pescatore

Generico 22 Dec 2025

Due uomini, due storie diverse, ma intrecciate dallo stesso legame profondo con il Lago di Varese e con la comunità di Cazzago Brabbia. Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, su proposta della maggioranza, il Comune ha conferito la benemerenza civica a Ernesto Giorgetti (classe 1935) e Luigi Giorgetti, detto “Negus” (classe 1936): due figure storiche, testimoni di un mestiere antico e custodi di tradizioni che rischierebbero di perdersi senza la loro memoria attiva.

Due percorsi diversi, un’unica passione: il lago

Entrambi appartengono a quella generazione di pescatori professionisti che ha vissuto gli anni d’oro della pesca e ha resistito ai momenti più duri, come quelli legati all’inquinamento e al declino ambientale del lago.
Oggi, accanto a Gianfranco Zanetti di Bardello, sono tra gli ultimi rimasti a portare avanti un sapere fatto di gesti antichi, conoscenza delle acque e rispetto della natura.

Il “Negus”: un’icona vivente del lago

Luigi Giorgetti, per tutti “il Negus”, è un volto familiare a Cazzago: all’alba è già sulla riva, in ogni stagione. Con la sua bicicletta e la baracca dei pescatori, continua a sfilettare il pesce, a dare consigli, a raccontare storie.

Pescatore fin da ragazzino, ha vissuto l’epoca della pesca collettiva con il rierùn, quella delle notti senza luce orientate dalla luna, dei 30 quintali di tinche in un’unica uscita. Oggi, a 89 anni, è testimone e simbolo di una cultura profonda, di un rapporto intimo con il lago e di una vita spesa tra le sue acque.

Ernesto Giorgetti, la voce che racconta

Ernesto Giorgetti, “il Nesto”, pescatore e scrittore, ha trasformato la memoria in parole. Ha scritto diversi libri, romanzi e racconti che hanno il lago come sfondo e protagonista allo stesso tempo: da Quando dormono le case, nel quale ha raccolto racconti e poesie che restituiscono voci, volti, storie e atmosfere dei paesi che si affacciano sul lagoa Fonte, fuoco e fumo (con prefazione di Piero Chiara) fino a Confesso che ho pescato, una sorta di testamento letterario. Libri che raccontano il lago come luogo dell’anima, intrecciando il personale con il collettivo.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 23 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.