Cent’anni a Natale: festa per Giuseppe a Induno Olona

Giuseppe Caruana taglia il traguardo del secolo il 25 dicembre, con tanta vitalità e circondato da tutta la famiglia

Il Natale è sempre un giorno speciale. Ancora più speciale se in quel giorno si compiono gli anni. Figuriamoci se poi, gli anni sono cento. È quanto accade a Induno Olona dove il 25 dicembre la festa è doppia perché Giuseppe Caruana taglia il traguardo del secolo di vita.

Caruana vive a Induno dal 1985 e ha una vitalità invidiabile: con lui festeggiano le figlie Patricia e Manuela, i nipoti Luigi, Marta, Michael, Sara, i generi Mario e Vincenzo con Lorenzo e Martina. A Giuseppe gli auguri da parte di tutta la redazione e i lettori di VareseNews!

Pubblicato il 23 Dicembre 2025
