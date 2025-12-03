Varese News

Chirurgia tiroidea, il medico Davide Inversini a Radio Missione Francescana

Venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 11.10 sarà ospite il dirigente medico presso la chirurgia d'urgenza e dei trapianti dell'Ospedale di Circolo Varese, asst-settelaghi e ricercatore presso l' Università degli Studi dell'Insubria,

Il medico che sarà intervistato a Radio Missione FrancescanaMedicina venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 11.10 è il dottor Davide Inversini , dirigente medico presso la chirurgia d’urgenza e dei trapianti dell’Ospedale di Circolo Varese, asst-settelaghi e ricercatore presso l’ Università degli Studi dell’Insubria, dipartimento di medicina e innovazione tecnologica.

Titolo della trasmissione “La chirurgia tiroidea“. Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi.
La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 7 dicembre 2025 alle ore 16.00.
La frequenza della “radio missione francescana ” è 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia. 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi. 88,5 in Valceresio. 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo –
Gavirate. 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese.
89,55 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino. 92.8 per la città di Domodossola, 89.7 per la Val Vigezzo e 89.6 per la Bassa Ossola
http://www.rmf.it/frequenze.htm o in streaming via internet in tutto il mondo.mms://streaming1.bsnewline.com/rmf
Numero telefono di Radio Missione Francescana 0332 264266

Pubblicato il 03 Dicembre 2025
