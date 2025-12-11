Cicloturismo, cultura e sapori: tour di giornalisti e tour operator alla scoperta dei laghi Varesini

Tre giorni per raccontare il territorio varesino attraverso i suoi laghi, la sua storia e le sue eccellenze agroalimentari. Si è concluso l’11 dicembre il Press Tour “Cicloturismo sostenibile sui laghi varesini”, promosso nell’ambito del progetto europeo Interreg VI-A Italia-Svizzera SUSTAINEVENTS e organizzato da Camera di Commercio di Varese con Fondazione Varese Welcome.

Giornalisti e operatori del settore hanno pedalato lungo i percorsi ciclabili che abbracciano il Lago di Varese, il Lago di Comabbio e il Lago Maggiore, sperimentando in prima persona il potenziale del territorio come destinazione per il turismo lento e per le escursioni in e-bike.

Il viaggio è iniziato il 9 dicembre da Varano Borghi con una prima escursione verso il Lago di Varese e la visita al Lake Museum, il museo diffuso dedicato alla cultura ittica locale. La giornata si è conclusa a Ranco con la presentazione del progetto “Varese do you bike”.

Il giorno successivo il tour ha toccato il Lago di Comabbio, con la visita alla casa atelier di Lucio Fontana e una sosta nel borgo di Capronno, per poi raggiungere l’azienda Le Sinergie, impegnata nella riscoperta storica dello zafferano locale. Nel pomeriggio il gruppo si è spostato sulle sponde del Lago Maggiore, dove ha visitato l’oasi della Bruschera, il centro storico di Angera e il Museo Archeologico, dedicato anche al progetto sul “pane romano”. La tappa è terminata con una degustazione di vini dei Ronchi Varesini e un confronto istituzionale a Villa Borghi con amministratori e rappresentanti del territorio.

L’ultima giornata, l’11 dicembre, ha visto i partecipanti immersi nella natura della Palude Brabbia, oasi protetta Lipu di grande valore ambientale. Il tour si è chiuso con un assaggio dei prodotti delle aziende che collaborano ai progetti di valorizzazione del territorio attraverso il cicloturismo.

Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio di Varese hanno espresso soddisfazione per un’iniziativa che ha coinvolto attivamente operatori, amministrazioni e realtà locali, confermando la vocazione del Varesotto come meta ideale per chi cerca esperienze sostenibili e autentiche.

«Il turismo in bicicletta è un modo per esplorare bellezza e unicità del paesaggio – ha dichiarato il presidente di camera di Commercio Mauro Vitiello – oltre che un volano di sviluppo economico per tutta la provincia. I Laghi Varesini dimostrano ancora una volta di saper unire storia, cultura, natura e innovazione in un’offerta turistica di alta qualità».