Cicloturismo, cultura e sapori: tour di giornalisti e tour operator alla scoperta dei laghi Varesini
Dal 9 all'11 dicembre hanno pedalato lungo i percorsi che abbracciano il Lago di Varese, il Lago di Comabbio e il Lago Maggiore, sperimentando in prima persona il potenziale del territorio come destinazione per il turismo lento
Tre giorni per raccontare il territorio varesino attraverso i suoi laghi, la sua storia e le sue eccellenze agroalimentari. Si è concluso l’11 dicembre il Press Tour “Cicloturismo sostenibile sui laghi varesini”, promosso nell’ambito del progetto europeo Interreg VI-A Italia-Svizzera SUSTAINEVENTS e organizzato da Camera di Commercio di Varese con Fondazione Varese Welcome.
Giornalisti e operatori del settore hanno pedalato lungo i percorsi ciclabili che abbracciano il Lago di Varese, il Lago di Comabbio e il Lago Maggiore, sperimentando in prima persona il potenziale del territorio come destinazione per il turismo lento e per le escursioni in e-bike.
Il viaggio è iniziato il 9 dicembre da Varano Borghi con una prima escursione verso il Lago di Varese e la visita al Lake Museum, il museo diffuso dedicato alla cultura ittica locale. La giornata si è conclusa a Ranco con la presentazione del progetto “Varese do you bike”.
Il giorno successivo il tour ha toccato il Lago di Comabbio, con la visita alla casa atelier di Lucio Fontana e una sosta nel borgo di Capronno, per poi raggiungere l’azienda Le Sinergie, impegnata nella riscoperta storica dello zafferano locale. Nel pomeriggio il gruppo si è spostato sulle sponde del Lago Maggiore, dove ha visitato l’oasi della Bruschera, il centro storico di Angera e il Museo Archeologico, dedicato anche al progetto sul “pane romano”. La tappa è terminata con una degustazione di vini dei Ronchi Varesini e un confronto istituzionale a Villa Borghi con amministratori e rappresentanti del territorio.
L’ultima giornata, l’11 dicembre, ha visto i partecipanti immersi nella natura della Palude Brabbia, oasi protetta Lipu di grande valore ambientale. Il tour si è chiuso con un assaggio dei prodotti delle aziende che collaborano ai progetti di valorizzazione del territorio attraverso il cicloturismo.
Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio di Varese hanno espresso soddisfazione per un’iniziativa che ha coinvolto attivamente operatori, amministrazioni e realtà locali, confermando la vocazione del Varesotto come meta ideale per chi cerca esperienze sostenibili e autentiche.
«Il turismo in bicicletta è un modo per esplorare bellezza e unicità del paesaggio – ha dichiarato il presidente di camera di Commercio Mauro Vitiello – oltre che un volano di sviluppo economico per tutta la provincia. I Laghi Varesini dimostrano ancora una volta di saper unire storia, cultura, natura e innovazione in un’offerta turistica di alta qualità».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.