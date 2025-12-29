Cocò, il gallo al cimitero di Cedrate, nella città di Gallarate: “È il nostro fiero guardiano”
Allontanato due volte, per due volte è tornato, affezionato al luogo. La sua presenza non mette d'accordo tutti, ma c'è un gruppo di volontari che se ne prende cura
Allontanato due volte, per due volte è tornato: il protagonista della storia è Cocò, un gallo che ha scelto come sua abitazione il cimitero di Cedrate, uno dei cinque camposanti della città di Gallarate, che tra l’altro è nota appunto come “la città dei due galli”. Una presenza che non mette d’accordo tutti, ma che di sicuro è considerata preziosa da un gruppo di volontari che se ne prende cura.
«Voglio parlarvi del mio amico speciale, Cocò, il gallo nero dai riflessi smeraldo e la piuma bianca “da bersagliere” che da due anni ha eletto il Cimitero di Cedrate casa sua. Ogni mattina, la nostra missione è garantirgli acqua fresca e cibo, perché amiamo questo coraggioso e testardo galletto» racconta Giusy, una delle volontarie che lo curano.
«Sappiamo che la sua presenza insolita non mette tutti d’accordo, e purtroppo a volte ci scontriamo con chi non lo vuole lì perché “sporca le tombe”. La controversia sulla permanenza di Cocò cresce insieme alla sua fama. Nonostante la maggioranza dei visitatori si è affezionata a quel fiero guardiano nero – e nonostante la smentita sulla sua presunta “sporcizia”, notoriamente opera dei piccioni – le lamentele non cessano».
«È così che, in due diverse occasioni, nell’arco degli ultimi mesi, è stato organizzato il suo allontanamento. La prima volta un addetto del cimitero lo ha portato in una fattoria in periferia, convinto di regalargli una vita migliore in compagnia dei suoi simili. La seconda volta una signora lo ha portato a casa. Ogni volta, il cimitero ripiombava in una quiete quasi troppo silenziosa. La gente, abituata al suo canto mattutino e al suo incedere altero tra le tombe , si sentiva orfana. Ma la sua fedeltà è stata più forte di qualsiasi distanza o recinto. Due volte lo hanno portato via, e per due volte dopo alcuni giorni è ritornato, con la sua solita fierezza intatta, la piuma bianca leggermente spettinata ma ancora dritta».
«Non si sa come abbia fatto a percorrere i chilometri che lo separavano dal cimitero né come sia riuscito ad eludere i pericoli della strada. Ciò che importa è il risultato: Cocò tornava, e tornava sempre sotto lo stesso cespuglio la stessa lapide, il suo punto di riferimento segreto nel camposanto».
È chiaro: non è un gallo smarrito, è un gallo che ha scelto la sua casa e nessuno, né nulla, è riuscito a portarlo via per sempre. «Noi amiamo il nostro Cocò! E continueremo a prenderci cura di lui, il nostro piccolo guerriero nero».
Il gatto in lavatrice, il cervo in stazione e il lupo a spasso per il paese
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.