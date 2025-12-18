Con l’ultimo show di Angei si chiude la maratona in consiglio per il Bilancio di Varese

E’ ripreso – e si è concluso – nella serata di giovedì 18 dicembre il normale corso del consiglio comunale sul bilancio a Varese, seduta cominciata il 9 dicembre, interrotta dopo la turbolenta serata del 10 e andata deserta per ben 7 volte prima di riprendere dopo una serie di riunioni tra le parti per cercare un accordo che riducesse ad un numero ragionevole i circa 2000 emendamenti presentati dalla Lega.

La serata, ricominciata alle 19.30 circa ha ripreso dall’emendamento 152 di Stefano Angei, che ha tenuto banco tutta la serata non solo con i suoi emendamenti rimanenti – molti dei quali ritirati secondo accordi, altri approvati secondo accordi, altri ancora presentati in assenza di accordi – ma presentando anche quelli del suo collega consigliere Emanuele Monti, assente nella serata.

Tra gli emendamenti approvati, quello già annunciato per la valorizzazione del cammello di sfoglia è stato approvato unanimemente, cosi come lo stanziamento di 3000 euro per il falò di sant’Antonio. Non è passata invece l’organizzazione di una sorta di “Varese got talent”, l’ultimo pacchetto di emendamenti firmato da Angei.

Poi, intorno alle 22, arriva l’emendamento 1132 (Che peraltro aveva come primo firmatario Emanuele Monti, ma che è stato discusso, in assenza di quest’ultimo, ancora da Stefano Angei): un maxi emendamento sulla sicurezza che stanzia 60mila euro circa per diverse iniziative, tra le quali il finanziamento di gruppi di vigilanza privata, già utilizzata in diversi punti nella città (nei parchi e in alcune sedi comunali, in particolare) e con questa ulteriore cifra potenziata. L’emendamento ha ricevuto l’unanimità: 30 voti a favore su 30 presenti. Da li in poi, gli emendamenti sono caduti a mazzi di cento: il primo gruppo è stato dopo il maxi emendamento, dove ne sono stati ritirati 30 ma ne sono decaduti dopo i trenta ritirati altri trecento. Poi è stata la volta del 1483, sempre sulla sicurezza, che ne ha fatti decadere altre centinaia, fino al 1801. Infine, l’emendamento 1802 ha chiuso definitivamente la partita. Quest’ultimo emendamento, che è passato come argomento dalla sicurezza alla vocazione turistica della città, è stato illustrato dal consigliere Matteo Bianchi, che ha seguito direttamente la trattativa: è quello infatti che – partito come adesione a Varese Welcome, la proposta turistica della camera di Commercio di Varese – ora ha chiesto all’amministrazione una esplicito impegno per la valorizzazione del colle di Biumo e delle Ville Ponti, impegno già espresso pubblicamente nei giorni scorsi e quindi ampiamente accettato anche dalla maggioranza. L’approvazione di questo emendamento ha fatto decadere tutti gli altri emendamenti fino al 2120, cioè gli ultimi rimasti.

A questo punto, l’ultima parte del consiglio è stata tutta in discesa. Innanzitutto, sono stati votati gli ordini del giorno con fortune alterne: quello sulla cessione dello stadio è stato ritirato dal proponente Luca Boldetti e trasformato in raccomandazione, quello sul salario minimo per i dipendenti comunali proposto da Luca Paris è passato a maggioranza, con astenuti i consiglieri di Forza Italia e contrari gli altri, bocciato quello sui parcheggi gratis a natale proposto da Stefano Angei, e infine approvato senza voti contrari l’ordine del giorno sui ristorni dei frontalieri presentato da Matteo Capriolo. dove hanno votato a favore quasi tutti i consiglieri tranne quelli della Lega, che si sono però limitati all’astensione.

Dopo questo è stato discusso e votato il bilancio nel suo complesso: nella discussione sono intervenuti Luca Boldetti (Forza Italia) portando un giudizio sfavorevole, e Dino De Simone (Progetto concittadino), Francesca Strazzi (Varese Praticittà) che hanno dato un parere favorevole. Luca Paris (Gruppo Misto-5Stelle) ha, pur approvandolo, dato un parere articolato sulle “possibilità limitate” che questo aveva. Sono intervenuti anche Giuseppe Pullara (Lavoriamo per Varese), Salvatore Giordano (Fratelli d’Italia), Barbara Bison – che ha intestato alla “forzatura” del suo gruppo della Lega il dialogo che si è tenuto sul bilancio. Dopo di lei sono intervenuti anche Guido Bonoldi (che ha citato monsignor Delpini) e Stefano Angei, Franco Formato (che ha ringraziato la stampa per la pazienza e lo sforzo di far capire dei passaggi che avrebbero potuto essere incomprensibili). Tra gli interventi anche quello di Matteo Capriolo, che ha rongraziato invece i funzionari e i colleghi della commissione Bilancio e di Matteo Bianchi, che ha parlato del “cortocircuito comunicativo” di questi giorni come dovuto dalle difficoltà di rapporti tra maggioranza e minoranza, troppo sbilanciati tra ascolto e frustrazioni.

Il bilancio è stato votato alle 00.25, ed è passato con 22 voti favorevoli e 10 contrari.

Tutti sono stati contenti: la maggioranza che ha “portato a casa” il bilancio e la minoranza – soprattutto Lega e Forza Italia – che ha “portato a casa” ben oltre un centinaio di migliaia di euro in emendamenti, da spendere con il proprio elettorato.

Qui le dichiarazioni a caldo del sindaco dell’assessora al bilancio: «Anche quest’anno approviamo il bilancio del Comune di Varese entro la fine dell’anno – ha detto il sindaco Davide Galimberti – ancora una volta la maggioranza in Consiglio ha dimostrato di essere una alleanza di buon governo, capace di dialogare con tutte le forze politiche nel solo interesse della città e dei cittadini. Questo anche di fronte ai tentativi di bloccare i lavori del Consiglio comunale e all’ostruzionismo leghista messo in campo per rallentare l’approvazione del documento programmatico necessario a far andare avanti la città. La maggioranza esce dunque da questi giorni ancora più forte e compatta, dimostrando di avere sempre avuto come obiettivo il dialogo e la mediazione. Ringrazio per la collaborazione le forze politiche Fratelli di Italia, Forza Italia e Varese Ideale che si sono dimostrate aperte al dialogo e al confronto, davanti al tentativo palese di bloccare la discussione. Anche sul tema della sicurezza, su cui è stata trovata una mediazione che si aggiunge alle tante iniziative già portate avanti dall’amministrazione in questi anni, come i potenziamenti dei presidi, dei controlli e della videosorveglianza in città e nei quartieri. Con l’approvazione del bilancio di questa sera dunque siamo pronti a garantire tutti i servizi ai cittadini e ad affrontare le sfide dei prossimi anni per continuare a migliorare la città».

«Il bilancio approvato questa sera – ha commentato l’assessora Cristina Buzzetti – e’ finalizzato a garantire continuità a tutti i servizi, implementandoli e potenziandoli, senza apportare incrementi di tariffe. Un bilancio che dedica attenzione alle politiche sociali, educative, alla sicurezza, alle opere pubbliche e all’ambito della promozione della vocazione culturale, sportiva e turistica della nostra città».

L’unico punto su cui nessuno può cantare vittoria però è invece il dialogo con i cittadini: quei pochi che non hanno rinunciato fin da subito a seguire quello che avrebbe dovuto essere il più importante dibattito democratico della città, ancora si domandano la ragione di una settimana di drammi e sedute deserte.