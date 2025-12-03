Parla l’assessore Gualtieri contro le “informazioni false o distorte” sul caso del figlio. E annuncia azioni legali

«Procederò presso ogni sede competente nei confronti degli autori delle affermazioni imprudenti e diffamatorie fatte in questi giorni da parte di persone non informate o determinate a diffondere falsità contro la mia persona e la mia famiglia». Nella vicenda che da giorni anima il dibattito politico di Sesto Calende, l’assessore Francesca Gualtieri per prima volta decide di prendere parola pubblicamente in merito alla decisione di rimettere al sindaco Elisabetta Giordani la delega alla sicurezza. Una scelta maturata, spiega con una lettera inviata alla stampa locale, per evitare che si diffondano «informazioni false o distorte» su quanto accaduto la scorsa settimana e sulle conseguenze personali e politiche seguite all’arresto – ai domiciliari – del figlio, 26enne, che non viveva più nella stessa casa di Gualtieri da diversi anni.

La nota dell’assessore arriva dopo un weekend segnato dalle richieste di dimissioni invocate dall’opposizione, con Fratelli d’Italia e il gruppo Siamo Sestesi (Lega, Forza Italia) tornati a chiedere la sua sfiducia dopo una prima mozione protocollata in primavera. Il sindaco Giordani, che ha ripreso in capo la delega alla sicurezza mantenendo a Gualtieri quella ai servizi sociali, ha più volte ribadito la piena fiducia nell’assessore. Una linea confermata anche dalla giunta, che ha ricordato come «correttezza, integrità e professionalità» dell’esponente di Sesto Futura «non siano mai state messe in discussione».

La posizione di Gualtieri

Mi vedo costretta mio malgrado a tornare sulla questione che mi ha portata a rimettere al sindaco Giordani la delega alla sicurezza, al fine di impedire il diffondersi di informazioni false o distorte.

Richiamo in anzitutto la circostanza, già riportata dalla stampa più attenta, che mio figlio viveva al di fuori del nucleo familiare da diverso tempo, avendo trasferito la residenza lontano da casa oltre ad aver trascorso lunghi periodi di lavoro all’estero negli ultimi anni.

Ho fiducia che il corso della giustizia possa definire gli esatti contorni dei suoi comportamenti, anche riguardo la loro durata, considerato che sono a conoscenza del fatto che la scorsa estate mio figlio, dal mese di luglio al mese di ottobre, si trovava all’estero dove ha svolto diversi lavori.

Procederò pertanto, sulla base di questi dati di fatto, presso ogni sede competente, nei confronti degli autori delle affermazioni imprudenti e diffamatorie fatte in questi giorni da parte di persone non informate o determinate a diffondere falsità contro la mia persona e la mia famiglia.

(L’assessore Gualtieri alla presentazione del progetto di Controllo del Vicinato)