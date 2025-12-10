Concerto di Natale a Vergiate con il Coro Harmonia e i bambini

Una serata di musica, voci e speranza nella Chiesa di San Martino

Sabato 13 dicembre alle 21:00, la Chiesa di San Martino a Vergiate ospita il Concerto di Natale del Coro polifonico Harmonia, diretto dal maestro Federico Cester. Una serata che vedrà protagoniste non solo le voci degli adulti, ma anche quelle dei più piccoli, in un abbraccio musicale tra generazioni.

Un ponte tra generazioni

Il concerto inaugura la rassegna natalizia del Coro Harmonia e vede la partecipazione straordinaria del Coretto “San Pier Giorgio Frassati” di Sesto Calende e delle classi quarte e quinte della Scuola primaria di Corgeno. Una collaborazione che intende trasmettere il valore del canto corale come strumento di crescita.

Musica, entusiasmo e crescita

L’iniziativa nasce dalla volontà del Coro Harmonia di promuovere l’attività corale tra i bambini, avvicinandoli al canto come forma espressiva e occasione di crescita condivisa. Sul palco si alterneranno brani tradizionali natalizi e composizioni corali che vedranno coinvolti tutti gli ensemble, regalando al pubblico un’esperienza ricca di calore e significato.

L’ingresso al concerto è gratuito. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, per condividere insieme un momento di bellezza e spirito natalizio.