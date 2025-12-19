Conto alla rovescia verso le Olimpiadi Invernali, Acof porta 150 studenti sulle piste del Tonale

Lo sguardo rivolto verso il Passo del Tonale è stato anche un collegamento entusiasmante verso le ormai imminenti Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026. Assaporando questo evento planetario, nella giornata di oggi – venerdì 19 dicembre – ben 150 studenti degli Istituti scolastici superiori Olga Fiorini e Marco Pantani di Busto Arsizio sono stati protagonisti della seconda giornata sulla neve organizzata dalla loro scuola in collaborazione con il Comitato Alpi Centrali della FISI, la Federazione italiana degli Sport Invernali.

«Ci è sembrato un modo bello e significativo per avvicinare i ragazzi alla manifestazione a Cinque Cerchi che ospiteremo da febbraio anche nella nostra regione», spiega Cinzia Ghisellini, manager di ACOF che, assieme al fratello Mauro Ghisellini (entrambi fanno parte dei tavoli di lavoro del CONI Lombardia), scommette da sempre sul ruolo dello sport come elemento educativo. «Desideriamo immergerci nell’atmosfera olimpica, portando i giovani a conoscere le diverse discipline e a praticarle, mentre ci stiamo organizzando per coinvolgerli nel passaggio della fiamma olimpica da Busto Arsizio, il prossimo 4 febbraio».

Intanto, la giornata vissuta al Tonale ha regalato divertimento ed emozioni. Accompagnati da dieci docenti e guidati dai maestri messi a disposizione dalla FISI (che ha anche permesso di accedere alle convenzioni sullo skypass), gli studenti di ACOF hanno potuto vivere qualche intensa ora sulla neve.

«Abbiamo suddiviso i partecipanti in diversi gruppi, a seconda della loro esperienza sugli sci», racconta Elisa Guerra, la referente e organizzatrice dell’appuntamento prenatalizio, realizzato assieme ai docenti del Dipartimento di scienze motorie. «I più esperti hanno potuto muoversi in maniera indipendente sulle piste, mentre quelli alle prime armi sono stati seguiti dai tecnici federali, proprio per avvicinarli al meglio a questa disciplina. Ma ci sono anche studenti che hanno chiesto di esserci pur senza praticare sport, ma semplicemente vivendo una giornata nella natura montana».

L’iniziativa ha coinvolto alunni di tutte le cinque annate delle superiori, non limitandosi ai solo iscritti al liceo scientifico e all’istituto professionale Marco Pantani, che da tradizione sono le scuole più votate allo sport. Al Tonale c’erano infatti anche ragazzi e ragazze di liceo artistico, istituto tecnico Sistema Moda, liceo delle Scienze umane, istituto tecnico di Grafica e Comunicazione, così come del nuovo liceo del Made in Italy. «L’obiettivo – conclude Elisa Guerra – era anche quello di unire la nostra ACOF in un’unica grande iniziativa, aperta a tutti e capace di trasmettere in pieno i valori dello sport e di far respirare il clima olimpico».