Cuveglio, un Concerto d’Avvento tra musica e solidarietà con il Coro Amadeus

La Chiesa di San Lorenzo a Cuveglio ospita domenica 21 dicembre alle 21:00, il tradizionale Concerto d’Avvento proposto dal Coro Amadeus, una serata di musica per accogliere l’attesa del Natale.

Lo spettacolo Canti e riflessioni nell’attesa del Natale è a ingresso libero. Si tratta di un concerto di beneficienza e sarà possibile contribuire alla raccolta fondi per il Progetto 2025 “Aperti a tutti”, promosso dalla Fondazione Cariplo nell’ambito dell’iniziativa “Porte Aperte”.

Diretto dal maestro Loris Capister, il Coro Amadeus offrirà un repertorio che alterna brani della tradizione natalizia a momenti di riflessione, con arrangiamenti suggestivi e coinvolgenti. A rendere ancora più speciale la serata, la partecipazione straordinaria del maestro Marco Cadario al pianoforte e della soprano Antonella Romanazzi.

L’iniziativa è sostenuta dalla Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II.