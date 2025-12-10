Da Foggia a Tradate, dagli allenamenti a Milanello alle rovesciate di Pinilla: il viaggio di Ferdinando Vitofrancesco
Quarta puntata del podcast di Radio Materia e VareseNews "Figli di un gol Minore" con il calciatore nato a Foggia ma cresciuto a Tradate, che a fine carriera è tornato a Varese e poi a Caronno Pertusella
Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.
Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.
Per la quarta puntata del podcast il protagonista è Ferdinando Vitofrancesco, uno di quelli che si può annoverare tra i “signori del calcio” per educazione e personalità in campo. Il suo è stato un lungo viaggio, a partire dal trasferimento di quando era un bambino da Foggia, sua città natale, a Tradate.
Gli inizi sulla terra polverosa del campo di via Roma per poi passare alle giovanili del Milan, fino alla Primavera e agli allenamenti a Milanello con la prima squadra. Poi una lunga carriera tra i professionisti tra Serie B e Serie C e infine il ritorno in provincia, prima a Varese – dove per due anni è stato capitano -, e ora Caronnese. Tanti ricordi, e qualche aneddoto dalle pazzie di Ciccio Cosenza alle rovesciate di Mauricio Pinilla.
Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.