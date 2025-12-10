Varese News

Da Foggia a Tradate, dagli allenamenti a Milanello alle rovesciate di Pinilla: il viaggio di Ferdinando Vitofrancesco

Quarta puntata del podcast di Radio Materia e VareseNews "Figli di un gol Minore" con il calciatore nato a Foggia ma cresciuto a Tradate, che a fine carriera è tornato a Varese e poi a Caronno Pertusella

Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.

Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.

Per la quarta puntata del podcast il protagonista è Ferdinando Vitofrancesco, uno di quelli che si può annoverare tra i “signori del calcio” per educazione e personalità in campo. Il suo è stato un lungo viaggio, a partire dal trasferimento di quando era un bambino da Foggia, sua città natale, a Tradate.

Gli inizi sulla terra polverosa del campo di via Roma per poi passare alle giovanili del Milan, fino alla Primavera e agli allenamenti a Milanello con la prima squadra. Poi una lunga carriera tra i professionisti tra Serie B e Serie C e infine il ritorno in provincia, prima a Varese – dove per due anni è stato capitano -, e ora Caronnese. Tanti ricordi, e qualche aneddoto dalle pazzie di Ciccio Cosenza alle rovesciate di Mauricio Pinilla.

Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.

