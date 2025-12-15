Da Gavirate a Palermo: il comprensivo Carducci alla Conferenza Nazionale eTwinning 2025

Anche il territorio varesino è stato rappresentato alla “Conferenza Nazionale e Premi eTwinning”2025, svoltasi a Palermo dall’11 al 13 dicembre, grazie alla partecipazione della professoressa Michela Ricotti, docente di lingua francese dell’Istituto Comprensivo Carducci di Gavirate e referente progetti eTwinning ed Erasmus+.

La conferenza, uno degli appuntamenti più rilevanti a livello nazionale sul tema dell’innovazione didattica e della cooperazione europea, ha riunito docenti e scuole da tutta Italia attorno al tema “Competenze per la vita: costruire il futuro con eTwinning”, ponendo al centro metodologie attive, collaborazione internazionale e protagonismo degli studenti.

La partecipazione dell’istituto di Gavirate si inserisce in un percorso di apertura europea e internazionalizzazione dell’offerta formativa, sostenuto dalla dirigente scolastica Dott.ssa Maria Grazia Barone, che promuove i progetti europei come strumenti strategici per arricchire le opportunità educative degli studenti e rafforzare l’innovazione nella scuola.

Nel corso delle tre giornate, oltre alle sessioni plenarie, la docente ha preso parte ad attività laboratoriali e momenti di confronto con insegnanti provenienti da diverse regioni d’Italia, condividendo esperienze, buone pratiche e obiettivi comuni legati alla didattica per competenze e alla cooperazione europea.

A partire da questa esperienza, da gennaio 2026 il comprensivo Carducci ”avvierà il progetto pilota eTwinning “Le développement durable”, in collaborazione con il Collège Le Revard di Aix-les-Bains, in Francia. Il progetto coinvolgerà le classi seconde di lingua francese in attività online su temi legati allo sviluppo sostenibile, alla cittadinanza europea e alle competenze chiave, attraverso strumenti digitali e attività collaborative.

Il percorso eTwinning rappresenterà inoltre la base per la partecipazione alla Call Erasmus+ KA122, con scadenza 19 febbraio 2026, finalizzata alla realizzazione di mobilità per studenti e docenti, rafforzando ulteriormente il legame tra il territorio varesino e la dimensione europea dell’istruzione.

Un’esperienza che conferma il ruolo della scuola come ponte tra Gavirate, il territorio e l’Europa, e l’impegno dell’istituto nel promuovere una didattica innovativa, aperta e orientata al futuro.