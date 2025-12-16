Donatella Brunetti da Arcisate è Miss Mamma Chef 2025
Il concorso è aperto a coloro che si sono aggiudicate una fascia di premiazione a “Miss Mamma Italiana”: concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme
È Donatella Brunetti da Arcisate la vincitrice del concorso Miss Mamma Chef 2025, che si è disputato domenica 14 dicembre a Sabbioneta (MN). Barista di 53 anni, Brunetti ha proposto “Cuore di Mamma”: una torta a forma di cuore, decorata con frutta e panna.
Miss Mamma CHEF è un coking show a cui possono partecipare le mamme che si sono aggiudicate una fascia di premiazione a Miss Mamma Italiana: concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.
Questa edizione, condotta da Paolo Teti e Sara Besutti ha visto la partecipazione di 18 mamme di diverse Regioni italiane, le quali hanno presentato i loro piatti forti. L’edizione 2025 è stata dedicata esclusivamente ai dolci. A stabilire la vittoria di Donatella Brunetti è stata la giuria presieduta da Marco Pasquali, sindaco di Sabbioneta.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.