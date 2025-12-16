Varese News

Donatella Brunetti da Arcisate è Miss Mamma Chef 2025

Il concorso è aperto a coloro che si sono aggiudicate una fascia di premiazione a “Miss Mamma Italiana”: concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme

Donatella Brunetti

È Donatella Brunetti da Arcisate la vincitrice del concorso Miss Mamma Chef 2025, che si è disputato domenica 14 dicembre a Sabbioneta (MN). Barista di 53 anni, Brunetti ha proposto “Cuore di Mamma”: una torta a forma di cuore, decorata con frutta e panna.

Miss Mamma CHEF è un coking show a cui possono partecipare le mamme che si sono aggiudicate una fascia di premiazione a Miss Mamma Italiana: concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Questa edizione, condotta da Paolo Teti e Sara Besutti ha visto la partecipazione di 18 mamme di diverse Regioni italiane, le quali hanno presentato i loro piatti forti. L’edizione 2025 è stata dedicata esclusivamente ai dolci. A stabilire la vittoria di Donatella Brunetti è stata la giuria presieduta da Marco Pasquali, sindaco di Sabbioneta.

Pubblicato il 16 Dicembre 2025
