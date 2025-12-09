“E’ Natale, non restare da solo!”: a Saronno l’invito a pranzo della parrocchia Sacra Famiglia

Un invito semplice, sincero e aperto a tutti: «È Natale, non restare da solo!». A lanciarlo è la Parrocchia Sacra Famiglia del quartiere Prealpi di Saronno, che anche quest’anno organizza un pranzo di Natale dedicato a chi, per vari motivi, si troverebbe a trascorrere il 25 dicembre in solitudine.

L’appuntamento è per giovedì 25 dicembre alle 12.30 nei locali della parrocchia. L’iniziativa nasce con un intento chiaro: creare un momento autentico di convivialità e calore umano, senza formalità o etichette.

«Non è un pranzo di beneficenza – sottolineano gli organizzatori – È un Natale tra persone che hanno voglia di stare insieme e condividere un momento di amicizia».

L’invito è rivolto a chi desidera trascorrere qualche ora in compagnia, in un’atmosfera accogliente, tra chiacchiere, sorrisi e un po’ di serenità. Non serve nulla, se non la voglia di condividere la giornata.

È prevista una quota simbolica di 10 euro, ma nessuno sarà escluso per difficoltà economiche: ciò che conta è la presenza.

Per prenotarsi è sufficiente contattare Elena al numero 333 9207562. È anche possibile segnalare o accompagnare persone che potrebbero apprezzare l’iniziativa, ma non sanno come aderire.

Per chi vuole sostenere l’iniziativa è stata aperta una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe che permette di donare un “pranzo sospeso”. Si può partecipare a questo link

Un gesto semplice, che può fare la differenza per molte persone in un giorno che dovrebbe essere di festa per tutti.