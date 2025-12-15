Edilizia scolastica, dalla Provincia un piano da 31 milioni: cantieri e interventi in tutta la rete degli istituti superiori

Un piano articolato e in continuo sviluppo per riqualificare il patrimonio scolastico provinciale. È quanto ha presentato il consigliere delegato all’edilizia scolastica Giacomo Iametti nel corso del Consiglio Provinciale del 15 dicembre, che si è tenuto nella sala consiliare di Villa Recalcati a Varese.

L’obiettivo per il 2026 è rafforzare gli interventi strutturali e gli investimenti su sicurezza, efficienza energetica e qualità degli spazi educativi, con cantieri attivi in diversi istituti della provincia e una programmazione che guarda al futuro.

Le priorità per il 2026

Tra gli interventi principali previsti per il nuovo anno: Avvio dei lavori per il centro sportivo dell’Istituto “Dalla Chiesa” di Sesto Calende; Completamento della palestra del Liceo Frattini di Varese, con consegna entro l’anno; Manutenzione straordinaria dei bagni negli istituti Verri e Riva, già in fase di realizzazione; Installazione di una nuova tensostruttura per il Liceo “Da Vinci Pascoli” di Gallarate.

«Il nostro patrimonio scolastico è in parte datato – ha spiegato Iametti – e stiamo lavorando a soluzioni che puntano su edifici moderni, performanti e rispondenti alle esigenze della didattica contemporanea».

Il quadro degli investimenti: oltre 31 milioni di euro nel 2025

Durante la relazione, il consigliere ha fornito una sintesi dei dati degli ultimi anni: Oltre 11 milioni di euro di interventi conclusi nel 2024, più 6 milioni per servizi; 26 milioni complessivi di lavori completati nel 2025; Cantieri avviati nel 2025 per circa 31 milioni, di cui 2,6 milioni già ultimati; Gare in corso per un valore di 3 milioni; Cantieri attivi e servizi in corso per un totale di 32 milioni di euro.

Progettazioni in partenza e sguardo al futuro

La Provincia ha inoltre avviato nuovi progetti per 10 milioni di euro, la cui progettazione partirà nel 2026, insieme ad altri interventi per circa 4 milioni.

Tra gli obiettivi principali del prossimo anno: Rafforzare le manutenzioni ordinarie e straordinarie; Investire sull’efficientamento energetico; Individuare nuove risorse e finanziamenti pubblici.

«Vogliamo continuare a rendere le nostre scuole luoghi sicuri, accoglienti e adeguati per i nostri studenti e per il personale educativo», ha concluso Iametti.