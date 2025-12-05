Varese News

Emotion Green Wine, a Natale un’idea regalo tra bollicine uniche e vini nati dalla passione

Dal giardinaggio alla viticoltura, dalla terra al calice: un percorso di passione e identità varesina creata da Roberto Bianchi. Disponibili in diverse soluzioni, telefonando al numero 339 3792281 o al Mercato Coperto di Viale Valganna

Un vigneto nato per amore del territorio, un calice che racchiude natura, storia e famiglia. È questa l’essenza di Emotion Green Wine, la realtà agricola fondata da Roberto Bianchi, giardiniere di formazione e viticoltore per passione, sulle colline che guardano il Lago di Varese.

L’avventura di Bianchi è iniziata a Casciago, su un terreno acquistato senza sovvenzioni, guidato solo dall’istinto e dalla curiosità per una tradizione antica persa con l’avvento della fillossera. “Una volta si coltivava anche qui”, racconta, “la zona era chiamata Aratori Vitati”.

Oggi l’azienda produce vini artigianali di alta qualità – principalmente Chardonnay, Pinot Nero, Kerner e Syrah – vinificati con metodo classico e nel pieno rispetto della natura.

Per chi cerca un regalo autentico, un vino che racconta il territorio, o vuole semplicemente scoprire un’eccellenza artigianale del Varesotto le confezioni regalo curate nei minimi dettagli, ideali per stupire con gusto, sono disponibili in versioni singole, doppie o triple e possono essere prenotate telefonicamente al numero 339 3792281 oppure di persona al Mercato Coperto di Viale Valganna 128 e la terza domenica di dicembre (21 dicembre) in Corso Matteotti a Varese.

Le etichette di Emotion Green Wine

Tra le bottiglie presenti spiccano:

GAIA 2022 – 100% Chardonnay
Un vino fermo elegante e setoso, “una carezza e una rivelazione”, come lo definisce Bianchi. Il nome è un omaggio a una delle sue figlie, a conferma del forte legame tra famiglia e vigna.

INES 2021 – 100% Syrah
Rosé metodo classico, è il primo (e unico, al momento) spumante rosé del territorio varesino. Il nome è un omaggio a una delle sue figlie. Bottiglie numerate, in edizione limitatissima

ERACLE 2021 – 85% Chardonnay e 15% Pinot Nero
Un elegante spumante metodo classico affinato 40 mesi sui lieviti. Chicca in anteprima assoluta per Natale 2025, prodotta in sole 1350 bottiglie numerate. Un regalo unico per veri appassionati.

CONTATTI

Emotion Green Wine di Bianchi Roberto
Via alla Fontana, 4, Casciago
Cell.: 339 3792281
@: emotiongreen@gmail.com 
Instagram: Emotion Green Wine

Dove trovarlo
Domenica 21 dicembre in Corso Matteotti a Varese
Al Mercato Coperto di Viale Valganna 128

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 05 Dicembre 2025
