English Storytime torna in biblioteca a Cuveglio

Il 6 dicembre riparte l’appuntamento mensile dedicato ai bambini dai 4 anni in su: letture in inglese con albi illustrati e attività creative da vivere insieme in famiglia.

La Biblioteca Comunale di Cuveglio ospita sabato 6 dicembre 2025 un nuovo incontro di English Storytime, il ciclo pensato per avvicinare i più piccoli alla lingua inglese attraverso la lettura animata di albi illustrati. Un sabato mattina al mese, i bambini e le loro famiglie possono partecipare a un momento di condivisione fatto di storie, immagini e piccole attività creative collegate ai racconti proposti.

L’iniziativa, gratuita e rivolta ai bambini dai 4 anni, è organizzata negli spazi della biblioteca di via Asilo 12. Le attività sono pensate per coinvolgere i più piccoli in modo naturale e giocoso, creando un’occasione preziosa per ascoltare, imparare e divertirsi insieme.

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale di Cuveglio al numero 0332 624000 o via email all’indirizzo biblioteca@comune.cuveglio.va.it.