“Feel the Beat”: a Varese una serata unica tra musica, arte e innovazione con OP3 e Rocco Tanica

Il festival Echi Urbani, realizzato in partenariato con il Comune di Varese, si prepara al suo grande evento conclusivo: lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 21, la Sala Montanari ospiterà

FEEL THE BEAT

una serata speciale che unisce musica, sperimentazione e cultura, pensata come una vera festa per la città.

Dopo il successo all’Arena dei Giardini Estensi lo scorso giugno — oltre 400 presenze e un entusiasmo diffuso — tornano a grande richiesta gli OP3, trio d’archi composto da Aldo Cicchini (violino), Marco Venturi (viola) e Giulio Cazzani (violoncello). Per questa occasione saranno affiancati da un ospite d’eccezione: Rocco Tanica, musicista, autore e artista noto per la sua creatività ironica e innovativa.

Un concerto che unisce generazioni e nuovi linguaggi musicali

FEEL THE BEAT sarà un evento capace di parlare a pubblici diversi. Sul palco gli OP3 saranno affiancati da un ospite d’eccezione, Rocco Tanica, artista, autore e musicista noto per la sua cifra ironica e innovativa. Al concerto energico del trio OP3, che spaziano dalla musica classica al pop e al rock si aggiunge quindi una conversazione speciale insieme a Rocco Tanica, includendo dimostrazioni musicali in tempo reale su come l’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di creare musica.

In programma, un viaggio sonoro che intreccia epoche e stili:

Bach, Pachelbel, Händel, Vivaldi, Rossini accanto a Beatles, Pink Floyd, Metallica, Green Day, Linkin Park, ABBA, Alan Walker e molti altri.

L’ingresso è con donazione a partire da 25 euro. I posti sono riservati ai sostenitori della campagna di crowdfunding (prenotazione consigliata: info@gliechidellanatura.academy).

Il crowdfunding – con detrazione fiscale – è attivo fino al 31 dicembre 2025 sul sito ufficiale de Gli Echi della Natura.

Crowdfunding 2025: il sostegno di Scoiattolo, Raviolificio di famiglia

A sostenere l’evento conclusivo si unisce come partner solidale Scoiattolo, storica azienda del territorio specializzata nella pasta fresca e impegnata nel supporto a iniziative sociali e culturali.

Con il motto «Scegli il festival che fa crescere cultura e talenti locali», Scoiattolo offrirà un omaggio gourmet a chi effettuerà una donazione alla campagna. Maggiore sarà la donazione, più ricco sarà l’omaggio dedicato al pubblico.

“La donazione è un gesto che permette di sostenere talenti, laboratori nelle scuole e progetti culturali diffusi”, spiega la direttrice artistica Corinna Canzian. Nel 2025, grazie al contributo dei sostenitori, il festival ha già realizzato:

10 borse di studio per giovani musicisti,

per giovani musicisti, 5 laboratori gratuiti in scuole e centri educativi,

in scuole e centri educativi, 2 progetti speciali dedicati al sociale,

dedicati al sociale, 1 contest giovani talenti ,

, diverse masterclass e appuntamenti aperti alla città.

Masterclass, benessere e inclusione: il festival continua sul territorio

Gli appuntamenti non si fermano alla serata finale. Tra novembre e dicembre, Echi Urbani prosegue con numerose iniziative:

Masterclass OP3 a Masnago e Ubik

Domenica 14 dicembre , Sala Conferenze del Castello di Masnago (10-18)

, Sala Conferenze del (10-18) Lunedì 15 dicembre, Libreria Ubik di Varese (17-18)

Un percorso che combina tecnica musicale, ascolto e crescita personale, con la partecipazione della violinista Corinna Canzian e del liutaio Mattia Riva.

Agli iscritti attivi saranno riservati posti in prima fila per Feel the Beat.

Iscrizioni aperte fino al 9 dicembre su: https://gliechidellanatura.academy

Percorsi gratuiti di benessere

Nel mese di novembre, il festival propone alle scuole varesine training autogeno e attività per migliorare equilibrio psicofisico e inclusione.

PORTRAITS: concerto speciale per il sociale

Grazie alla collaborazione con la rassegna milanese Sound of Wander, sabato 13 dicembre alle ore 18 si terrà Portraits, un concerto dedicato al progetto di co-creazione musicale insieme al compositore Matteo Manzitti e ai musicisti di mdi ensemble, sviluppato con:

Casa Circondariale,

Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione (progetto Derive e Approdi, progetto SAI Besozzo e Comerio).

Un percorso iniziato a giugno che usa la musica come strumento di inclusione, dignità e riattivazione personale.

Una rete che sostiene cultura e giovani

Gli Echi della Natura E.T.S., promotori del festival, lavorano in dialogo costante con il territorio. Tra i partner più attivi:

Elmec, Agricola, Cortinabanca, Eremo dei Romiti, Scoiattolo, insieme a Regione Lombardia, Comune di Varese, Comune di Laveno Mombello, Comune di Jesolo, oltre alle collaborazioni con MusicAdesso, VareseNews, Varesinando, Libreria Ubik, Istituto Italiano di Fotografia.

Un ecosistema che garantisce continuità, impatto sociale e crescita culturale per le nuove generazioni.