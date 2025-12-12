Festa di Natale alla primaria Pascoli: musica, balli e comunità in festa

Mercoledì 10 dicembre la scuola primaria Pascoli di Varese ha celebrato il Natale con una grande festa pensata per coinvolgere alunni, famiglie e insegnanti in un momento condiviso di gioia e partecipazione. Un appuntamento molto atteso che ha trasformato il salone dell’oratorio di Biumo Superiore, di fronte alla scuola, in un luogo animato da musica, colori e sorrisi.

Tutte le dodici classi della Pascoli, sotto la regia attenta dell’intero corpo docente, sono state protagoniste di uno spettacolo natalizio durato oltre due ore. Più di duecento alunni si sono alternati sul palco proponendo coreografie, canti e brevi storie lette e raccontate, accompagnati da musiche tradizionali in italiano e in inglese. Il salone, decorato con scenografie luminose e colorate, ha fatto da cornice a un pomeriggio intenso e partecipato, seguito da un pubblico numeroso e attento delle famiglie.

Particolarmente coinvolgente il finale dello spettacolo, quando i ragazzi delle classi quinte hanno organizzato un ballo spontaneo che ha saputo trascinare e unire tutti i presenti, chiudendo l’evento in un clima di autentica festa. Allo scambio di auguri hanno partecipato, oltre agli alunni, agli insegnanti e alle famiglie, anche l’Assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio, la cui presenza ha voluto ribadire l’attenzione e la cura dell’amministrazione comunale nei confronti delle realtà educative del territorio.

Non sono mancate le sorprese grazie all’impegno dell’Associazione dei Genitori, che ha organizzato il tradizionale mercatino di Natale della scuola Pascoli e offerto una merenda calda e dolce, realizzata con il prezioso contributo del Gruppo Alpini di Giubiano. Un momento conviviale che ha rafforzato il senso di comunità e collaborazione che da sempre caratterizza la scuola. È stato un pomeriggio di festa e di condivisione che ha inaugurato nel migliore dei modi il clima natalizio, accompagnando alunni e famiglie verso l’attesa delle prossime vacanze.