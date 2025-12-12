Festa di Natale alla primaria Pascoli: musica, balli e comunità in festa
Oltre duecento alunni protagonisti dello spettacolo natalizio al salone dell’oratorio di Biumo Superiore, tra canti, coreografie e il tradizionale mercatino organizzato dai genitori
Mercoledì 10 dicembre la scuola primaria Pascoli di Varese ha celebrato il Natale con una grande festa pensata per coinvolgere alunni, famiglie e insegnanti in un momento condiviso di gioia e partecipazione. Un appuntamento molto atteso che ha trasformato il salone dell’oratorio di Biumo Superiore, di fronte alla scuola, in un luogo animato da musica, colori e sorrisi.
Tutte le dodici classi della Pascoli, sotto la regia attenta dell’intero corpo docente, sono state protagoniste di uno spettacolo natalizio durato oltre due ore. Più di duecento alunni si sono alternati sul palco proponendo coreografie, canti e brevi storie lette e raccontate, accompagnati da musiche tradizionali in italiano e in inglese. Il salone, decorato con scenografie luminose e colorate, ha fatto da cornice a un pomeriggio intenso e partecipato, seguito da un pubblico numeroso e attento delle famiglie.
Particolarmente coinvolgente il finale dello spettacolo, quando i ragazzi delle classi quinte hanno organizzato un ballo spontaneo che ha saputo trascinare e unire tutti i presenti, chiudendo l’evento in un clima di autentica festa. Allo scambio di auguri hanno partecipato, oltre agli alunni, agli insegnanti e alle famiglie, anche l’Assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio, la cui presenza ha voluto ribadire l’attenzione e la cura dell’amministrazione comunale nei confronti delle realtà educative del territorio.
Non sono mancate le sorprese grazie all’impegno dell’Associazione dei Genitori, che ha organizzato il tradizionale mercatino di Natale della scuola Pascoli e offerto una merenda calda e dolce, realizzata con il prezioso contributo del Gruppo Alpini di Giubiano. Un momento conviviale che ha rafforzato il senso di comunità e collaborazione che da sempre caratterizza la scuola. È stato un pomeriggio di festa e di condivisione che ha inaugurato nel migliore dei modi il clima natalizio, accompagnando alunni e famiglie verso l’attesa delle prossime vacanze.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.