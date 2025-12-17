Figli di un gol minore fa tripletta: torneo della Rasa, le Bustecche e il calcio dei fratelli Barassi
Edizione speciale per la quinta puntata del podcast di Radio Materia e VareseNews sul mondo del pallone. Dal celebre torneo estivo al centro sportivo creato dal papà Dino nei racconti di Dario, Gabriele e Giovanni
Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui).
ASCOLTA IL PODCAST
Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it (in replica per tutta la settimana) e su tutte le piattaforme di streaming audio.
La quinta puntata si “fa in tre”: non il solito appuntamento con un calciatore, ma ben tre in una volta, una tripletta in pratica. Protagonisti sono i fratelli Barassi, Dario, Gabriele e Giovanni. Ognuno è stato grande protagonista del calcio del Varesotto. Con loro abbiamo ripercorso i momenti belli e brutti delle relative carriere, che in alcuni casi si è intrecciata con quella degli altri due.
Si è parlato del Torneo della Rasa, lo storico appuntamento di calcio a 6 nel rione varesino che negli anni ha attratto calciatori dalla provincia, ma anche da fuori, con tanto di professionisti di altissimo livello. I fratelli Barassi sono stati per anni dominatori di questo evento che radunava all’oratorio rasino migliaia di persone. E poi anche il centro sportivo delle Bustecche, ora riqualificato dal Varese Football Club che ne ha fatto il suo cuore pulsante, ma nato dalla volontà di papà Dino, che lo ha fondato e fatto crescere con la società Varese Giovanile con grandi sacrifici ma anche tanti successi.
Un esempio perfetto (anzi tre), come persone e come giocatori, di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.
