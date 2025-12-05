Fondazione Piatti celebra 25 anni con la Cena di Gala: “Costruire comunità, generare futuro”

Una serata di festa, memoria e visione. La tradizionale Cena di Gala natalizia della Fondazione Renato Piatti si è trasformata, il 4 dicembre, in un momento simbolico per celebrare 25 anni di attività a fianco delle persone con disabilità intellettive, relazionali, autismo e disturbi del neurosviluppo. Nella suggestiva cornice dell’annuale evento solidale, la Fondazione ha voluto ripercorrere il cammino compiuto e rilanciare la propria missione verso un domani sempre più inclusivo.

Un traguardo condiviso

Fondata nel 2000, Fondazione Piatti è oggi un punto di riferimento nella rete socio-sanitaria lombarda, con 21 unità di offerta nelle province di Varese e Milano, e un team di oltre 600 operatori e volontari. «Ogni luogo attraversato, ogni relazione costruita, ogni incontro vissuto ha generato vita – ha dichiarato il direttore generale Franco Radaelli –. L’arte del nostro impegno è continuare a costruire ponti, a generare possibilità, a servire la vita».

Durante la serata, è stato dedicato un momento speciale ai fondatori della Fondazione, ai quali il presidente Emilio Rota ha donato un simbolico “Albero della Riconoscenza”, come segno di gratitudine per aver immaginato e costruito una realtà che oggi accoglie e accompagna oltre 1000 persone di tutte le età.

Musica, solidarietà e legami che generano valore

Ad accompagnare la cena, le note emozionanti dell’orchestra della cooperativa sociale Allegro Moderato, da sempre vicina alla missione della Fondazione. L’evento è stato anche l’occasione per ritrovare volti, condividere storie e rilanciare l’impegno collettivo verso una società più giusta, accogliente e capace di rispondere ai bisogni delle persone fragili.

In parallelo alla serata ha preso avvio la Campagna Doni Solidali di Natale 2025, un’iniziativa concreta per sostenere le attività della Fondazione. Le risorse raccolte andranno a beneficio dei servizi residenziali, semiresidenziali e diurni, costruiti su misura per garantire la miglior qualità di vita possibile.

Una visione di futuro che parte dalla comunità

«Gli Stati, le imprese e i cittadini possono e devono essere alleati nella costruzione di una società più inclusiva – ha ribadito il presidente Rota –. Questa cena è molto più di un momento di raccolta fondi: è una dichiarazione di fiducia nella possibilità di costruire insieme una comunità dove ogni persona abbia un posto, un ruolo, una dignità riconosciuta».

Con un passato solido e uno sguardo proiettato avanti, Fondazione Piatti conferma il proprio impegno quotidiano: generare valore sociale, offrire servizi di qualità, e costruire relazioni che diventano comunità.