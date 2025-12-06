Varese News

Gelateria Chic porta la sua cioccolata calda nella promo invernale del Mizar Retail Park

Prezzo speciale per chi partecipa alla nuova promozione invernale del centro, che unisce pista di pattinaggio, ingresso al cinema Cinelandia e cioccolata calda a un prezzo unico

Gelateria Chic

Gelateria Chic, punto di riferimento all’interno del Mizar Retail Park, partecipa alla nuova promozione invernale del centro, che unisce pista di pattinaggio, ingresso al cinema Cinelandia e cioccolata calda a un prezzo unico.
I prodotti della promo sono infatti preparati da Chic, che per l’occasione propone una versione pensata per accompagnare al meglio un pomeriggio o una serata nel villaggio invernale del Mizar Retail Park.
La gelateria è un punto di riferimento per chi cerca una pausa golosa durante la visita offre prodotti invernali senza glutine. Una decisione che garantisce sicurezza e inclusività, permettendo anche a persone celiache o sensibili al glutine di gustare prodotti artigianali senza rinunce.

CHIC apre a Busto Arsizio: gelateria in rosa e 100% gluten free

Situata nel cuore del Mizar Retail Park, Chic rappresenta una tappa ideale per chiunque voglia arricchire l’esperienza in pista o al cinema con una pausa dolce e di qualità. La partecipazione alla promo invernale sottolinea ancora una volta l’attenzione del parco nel creare un’offerta integrata di divertimento e gusto, rendendo più semplice per il pubblico vivere una giornata completa in un’unica location.

La cioccolata calda di Chic sarà disponibile per tutta la durata della promozione, in abbinamento al biglietto speciale valido tutti i giorni, che include: accesso alla pista di pattinaggio del Mizar Park, una cioccolata calda firmata Chic e un ingresso al cinema Cinelandia.
La Gelateria Chic e il Mizar Retail Park invitano il pubblico a scoprire l’offerta stagionale e a vivere l’inverno tra pattini e sapori autentici.

Pubblicato il 06 Dicembre 2025
