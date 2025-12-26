“Gioia Mia” in prima visione al Filmstudio 90
Da venerdì 26 dicembre il nuovo film di Margherita Spampinato arriva sul grande schermo del cineclub varesino
Arriva in prima visione da venerdì 26 dicembre al Cineclub Filmstudio 90 “Gioia Mia”, il nuovo film diretto da Margherita Spampinato, un racconto delicato e intenso che mette al centro l’incontro tra generazioni, mondi e visioni della vita profondamente diverse.
Protagonista della storia è Nico, un bambino vivace, scontroso e impertinente, cresciuto in una famiglia laica e immerso in un presente moderno, tecnologico e iperconnesso. Il suo equilibrio quotidiano viene improvvisamente stravolto quando è costretto a trascorrere l’estate in Sicilia, ospite di una zia anziana, religiosissima e dal carattere scorbutico, che vive da sola in un antico palazzo carico di leggende e superstizioni.
Qui Nico si trova catapultato in un universo completamente fuori dal tempo: niente wi-fi, nessun elettrodomestico, nessuna tecnologia, solo silenzi, riti, memorie e regole lontane anni luce dal suo mondo. Lo scontro iniziale tra i due si trasforma progressivamente in un percorso di scoperta reciproca, in cui diffidenze e rigidità lasciano spazio a nuove forme di ascolto, comprensione e affetto.
Con uno sguardo sensibile e mai retorico, “Gioia Mia” esplora il confronto tra modernità e tradizione, ragione e fede, infanzia e vecchiaia, restituendo allo spettatore una storia intima e universale, capace di emozionare e far riflettere. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema d’autore, da scoprire sul grande schermo del Filmstudio 90.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.