“Gioia Mia” in prima visione al Filmstudio 90

Da venerdì 26 dicembre il nuovo film di Margherita Spampinato arriva sul grande schermo del cineclub varesino

Arriva in prima visione da venerdì 26 dicembre al Cineclub Filmstudio 90 Gioia Mia, il nuovo film diretto da Margherita Spampinato, un racconto delicato e intenso che mette al centro l’incontro tra generazioni, mondi e visioni della vita profondamente diverse.

Protagonista della storia è Nico, un bambino vivace, scontroso e impertinente, cresciuto in una famiglia laica e immerso in un presente moderno, tecnologico e iperconnesso. Il suo equilibrio quotidiano viene improvvisamente stravolto quando è costretto a trascorrere l’estate in Sicilia, ospite di una zia anziana, religiosissima e dal carattere scorbutico, che vive da sola in un antico palazzo carico di leggende e superstizioni.

Qui Nico si trova catapultato in un universo completamente fuori dal tempo: niente wi-fi, nessun elettrodomestico, nessuna tecnologia, solo silenzi, riti, memorie e regole lontane anni luce dal suo mondo. Lo scontro iniziale tra i due si trasforma progressivamente in un percorso di scoperta reciproca, in cui diffidenze e rigidità lasciano spazio a nuove forme di ascolto, comprensione e affetto.

Con uno sguardo sensibile e mai retorico, “Gioia Mia” esplora il confronto tra modernità e tradizione, ragione e fede, infanzia e vecchiaia, restituendo allo spettatore una storia intima e universale, capace di emozionare e far riflettere. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema d’autore, da scoprire sul grande schermo del Filmstudio 90.

Pubblicato il 26 Dicembre 2025
