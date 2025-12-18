Giuramento dei nuovi magistrati ordinari in tribunale a Varese
Alla cerimonia erano presenti il procuratore della Repubblica Antonio Gustapane e il presidente del tribunale Dario Papa, che hanno rivolto ai giovani magistrati un saluto di benvenuto e un augurio di buon lavoro
Si è svolta giovedì 18 dicembre, nell’aula “D” del tribunale di Varese, la cerimonia di giuramento dei nuovi magistrati ordinari in tirocinio (Mot), momento formale che segna l’ingresso operativo nella magistratura dopo il superamento del concorso nazionale.
Alla cerimonia erano presenti il procuratore della Repubblica Antonio Gustapane e il presidente del tribunale Dario Papa, che hanno rivolto ai giovani magistrati un saluto di benvenuto e un augurio di buon lavoro, sottolineando l’importanza del ruolo che saranno chiamati a svolgere al servizio della giustizia e della collettività.
I Mot sono magistrati a tutti gli effetti che, dopo la nomina, affrontano un periodo di tirocinio formativo presso uffici giudiziari civili e penali. In questa fase affiancano magistrati esperti, partecipano alle udienze e contribuiscono all’attività giudiziaria, acquisendo sul campo le competenze necessarie prima dell’assegnazione definitiva delle funzioni.
Al tribunale di Varese i nuovi magistrati con funzioni requirenti, destinati alla Procura della Repubblica e quindi al ruolo di pubblici ministeri, sono:
- Stefania Nadalini
- Giangavino Contu
- Pier Lorenzo Maggiorelli
- Pietro Bernardoni
- Tommaso Ercolani
I magistrati con funzioni giudicanti, chiamati a operare nelle sezioni civile e penale del tribunale, sono invece sei: quattro assegnati al settore civile e due alla sezione penale. Si tratta di:
- Francesco Anello
- Eleonora Sgarzi
- Jessica Pintauro
- Sofia Grandolini
- Beatrice Foti
- Letizia Bibbiani
Con il giuramento, i nuovi MOT iniziano ufficialmente il loro percorso professionale all’interno del palazzo di giustizia varesino, rafforzando l’organico degli uffici giudiziari e contribuendo a rendere più efficiente il servizio giustizia sul territorio.
