Gli auguri di Saronno per i 100 anni della signora Carla Lucchini
A portare alla neo centenraria gli auguri di Saronno la sindaca Ilaria Pagani, che ha donato alla signora Carla un libro sulla città e una pergamena commemorativa
Ieri, domenica 30 novembre, la saronnese Carla Lucchini ha raggiunto l’importante traguardo dei 100 anni, un secolo di vita vissuto con lucidità e intensità, toccando con mano alcuni dei momenti più significativi della storia contemporanea: dalla Seconda Guerra Mondiale alla nascita della Repubblica Italiana, dallo sbarco sulla Luna alla caduta del Muro di Berlino e dell’Unione Sovietica, dalla pandemia di Covid-19 all’attuale era dell’intelligenza artificiale.
Per festeggiare l’occasione, la sindaca Ilaria Pagani, accompagnata da un agente della Polizia locale, ha fatto visita alla centenaria nella sua abitazione. L’amministrazione comunale ha voluto omaggiarla con un libro dedicato alla storia di Saronno ed una pergamena commemorativa, segni di gratitudine per una cittadina che rappresenta un prezioso pezzo di memoria collettiva.
Carla Lucchini ha festeggiato circondata dall’affetto della sua famiglia, dei nipoti, dei parenti e dei numerosi amici che hanno voluto partecipare a questo storico traguardo, a testimonianza dell’impatto positivo che la sua presenza ha avuto sulla comunità.
