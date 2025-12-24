Gli orari della messa di Natale e Santo Stefano a Varese e provincia

Messa di mezzanotte di Natale a Varese – orari

VARESE SAN VITTORE

In occasione delle festività natalizie, la Comunità pastorale Sant’Antonio di Varese propone un calendario unitario di celebrazioni nelle diverse parrocchie. Martedì 24 dicembre, Vigilia di Natale, l’unica celebrazione eucaristica della giornata è quella vigiliare: al mattino sono previste le lodi alle 8.30 in Basilica con celebrazione penitenziale, alle 8.30 a Casbeno e Bosto e alle 9 alla Brunella. Le Messe vigiliari del Natale si terranno alle 18 in Basilica, alla Brunella e a Casbeno, e alle 18.30 a Bosto. La Messa nella notte di Natale sarà celebrata alle 22.30 a Bosto, alle 23 a Casbeno e alla Brunella e alle 24 in Basilica, preceduta dall’ufficio delle letture a partire dalle 23.30. Mercoledì 25 dicembre, solennità della Natività del Signore, le Messe seguiranno l’orario festivo; è sospesa la celebrazione delle 21 a Sant’Antonio abate e la Basilica riaprirà nel pomeriggio alle 16. Giovedì 26 dicembre, festa di Santo Stefano protomartire, le Messe saranno celebrate alle 8.30, 10 e 17.30 in Basilica (con apertura pomeridiana dalle 16), alle 9.30 a Bosto e Casbeno e alle 9 e alle 10 alla Brunella, dove è sospesa la celebrazione delle 18.

VARESE SANTA MARIA DEL MONTE

In occasione delle festività natalizie, il Santuario di Santa Maria del Monte propone un articolato calendario di celebrazioni. Martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, è prevista la Messa prefestiva alle 16.45, mentre la Messa nella notte sarà preceduta dalla veglia a partire dalle 23.30. Mercoledì 25 dicembre, giorno di Natale, le Sante Messe saranno celebrate alle 7.30, 9, 11 e 16.30. Giovedì 26 dicembre, festa di Santo Stefano, le celebrazioni seguiranno gli stessi orari, alle 7.30, 9, 11 e 16.30; non è invece prevista la Messa delle 8.30 presso la chiesa dell’Immacolata alla Prima Cappella.

VARESE NEATO DON GNOCCHI

La Comunità pastorale Beato Don Carlo Gnocchi di Varese ha definito il calendario delle celebrazioni nelle parrocchie di Giubiano, Bustecche, Lazzaretto, San Carlo e Bizzozero. Mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, la Messa nella notte sarà celebrata a Sant’Ambrogio in Giubiano alle 22, a San Carlo Borromeo alle 24 e ai Santi Martiri Evasio e Stefano alle 21; sono inoltre previste celebrazioni vigiliari a Santa Teresa di Gesù Bambino alle 17, alla Madonna della Speranza e della Pace alle 18 e a San Carlo Borromeo alle 17. Giovedì 25 dicembre, Natale del Signore, le Messe si terranno a Sant’Ambrogio in Giubiano alle 8 e alle 10.15, a Santa Teresa di Gesù Bambino alle 11.15, alla Madonna della Speranza e della Pace alle 10.15, a San Carlo Borromeo alle 10 e alle 17.30, e ai Santi Martiri Evasio e Stefano alle 9 e alle 11.15. Venerdì 26 dicembre, Santo Stefano, le celebrazioni sono previste a Sant’Ambrogio in Giubiano alle 10.15, a Santa Teresa di Gesù Bambino alle 11.15, alla Madonna della Speranza e della Pace alle 10.15, a San Carlo Borromeo alle 10 e ai Santi Martiri Evasio e Stefano alle 11.15, in occasione della festa patronale. Alcune celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della comunità pastorale.

VARESE SANTI GOTTARDO E GIOVANNI PAOLO II

In occasione del Santo Natale del Signore Gesù, la Comunità pastorale Santi Gottardo e Giovanni Paolo II propone un articolato calendario di celebrazioni nelle diverse parrocchie. Mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, la Messa feriale sarà celebrata alle 8.30 presso le suore; le Messe vigiliari si terranno alle 18 a Bregazzana e alle 18.30 a Fogliaro, alle 21 a Sant’Ambrogio, alle 23 a Rasa (seguita dal tradizionale falò a cura di ASBAM) e a mezzanotte al Kolbe, preceduta dalla veglia a partire dalle 23. Giovedì 25 dicembre, Natale di Cristo, le Lodi sono previste alle 8.30 al Kolbe, mentre le Messe saranno celebrate alle 9 e alle 11 a Sant’Ambrogio, alle 10 al Kolbe e a Fogliaro, alle 10.30 a Rasa, alle 11.30 e alle 18.30 al Kolbe. Venerdì 26 dicembre, festa di Santo Stefano, le celebrazioni si svolgeranno alle 8.30 presso le suore, alle 10 a Fogliaro, alle 10.30 a Rasa, alle 11 a Sant’Ambrogio e alle 18.30 al Kolbe.

Messa di mezzanotte di Natale a Gallarate – orari

GALLARATE SAN CRISTOFORO

In occasione del Natale, la Comunità pastorale San Cristoforo di Gallarate propone un ricco calendario di celebrazioni nelle diverse chiese cittadine. Mercoledì 24 dicembre sono in programma le Messe della Vigilia: la Messa di Natale per ragazzi alle 17 nella Basilica di Santa Maria Assunta, alle 16 alla Madonna della Speranza, alle 17 a San Giorgio in Cedrate e alle 18 a San Paolo Apostolo in Sciarè; la liturgia vigiliare si terrà alle 18.30 in Basilica e a San Giorgio, e alle 18 alla Madonna della Speranza. La Messa nella Notte sarà celebrata alle 24 in Basilica e a San Giorgio, e alle 22 alla Madonna della Speranza e a San Paolo. Giovedì 25 dicembre, giorno di Natale, le Messe saranno celebrate alle 8, 10, 11.30 e 18.30 in Basilica; alle 9 e alle 11 alla Madonna della Speranza e a San Giorgio in Cedrate; alle 10.30 a San Paolo in Sciarè e alle 9 a San Francesco. Venerdì 26 dicembre, festa di Santo Stefano, le celebrazioni si svolgeranno alle 8, 10 e 18.30 in Basilica, alle 11 alla Madonna della Speranza e a San Giorgio, e alle 10.30 a San Paolo Apostolo.

GALLARATE ARNATE E MADONNA IN CAMPAGNA

In occasione del Santo Natale del Signore Gesù, la comunità di Arnate e del Santuario della Madonna in Campagna a Gallarate propone il seguente calendario di celebrazioni. Mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, non sono previste Messe al mattino; nel pomeriggio si celebrerà la Messa alle 17.30 ad Arnate, mentre alle 18 la celebrazione sarà al Santuario della Madonna in Campagna. In serata, ad Arnate in chiesa-oratorio, è prevista la veglia alle 22.15, seguita dalla Messa solenne della notte alle 23. Giovedì 25 dicembre, Natale del Signore, le Messe al Santuario si terranno alle 8.30, 10.30 e 18, mentre ad Arnate sono previste celebrazioni alle 9 e alle 11; è sospesa la Messa delle 17.30 ad Arnate. Venerdì 26 dicembre, festa di Santo Stefano, si celebrerà la Messa alle 10 ad Arnate e alle 10.30 al Santuario della Madonna in Campagna.

GALLARATE CRENNA E MORIGGIA

Crenna e Moriggia. Mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, a Crenna la celebrazione è prevista alle 21, con la Messa nella notte alle 24, mentre a Moriggia la Messa vigiliare sarà celebrata alle 17.30. Giovedì 25 dicembre, Natale di Gesù, a Crenna le Messe si terranno alle 9 e alle 11.15, mentre a Moriggia sono previste alle 10 e alle 18.30. Venerdì 26 dicembre, festa di Santo Stefano, la celebrazione sarà alle 9 a Crenna e alle 10 a Moriggia.

Messa di mezzanotte di Natale a Busto Arsizio – orari

BUSTO ARSIZIO SAN GIOVANNI

La parrocchia della basilica di San Giovanni a Busto ha predisposto un calendario articolato di celebrazioni nella chiesa maggiore e in diversi luoghi della città. Mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, non sono previste Messe al mattino; nel pomeriggio e in serata si celebrerà la Messa alla Provvidenza alle 15.30, seguirà la processione del Luce alle 16.30 con partenza dalla chiesa di San Michele, quindi la Messa in Oratorio alle 17, in Basilica alle 17, la Messa per gli Alpini alle 18.30, la celebrazione alla Croce Rossa alle 22 e la Messa al Vigile del fuoco alle 22 (al distaccamento del Sempione https://www.varesenews.it/2025/12/la-messa-di-natale-nella-rimessa-dei-vigili-del-fuoco-a-busto arsizio/2443402/ ). La Messa solenne della notte sarà celebrata in Basilica alle 22; non è prevista la Messa di mezzanotte. Giovedì 25 dicembre, Natale del Signore, le Messe in Basilica si terranno alle 8.30, 10, 11.30 e 18. Venerdì 26 dicembre, festa di Santo Stefano, le celebrazioni in Basilica seguiranno l’orario festivo, con Messe alle 8.30, 11.30 e 18.

BUSTO SAN MICHELE

In occasione delle festività natalizie, la parrocchia di San Michele a Busto Arsizio propone il seguente calendario di celebrazioni. Mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, sono previste Messe alle 8.30, alle 18.30 e alle 22.30. Giovedì 25 dicembre, giorno del Santo Natale di Gesù, le celebrazioni si terranno alle 8, 10.30, 11.30, 17 e 18.30. Venerdì 26 dicembre, festa di Santo Stefano, sono in programma le Messe alle 8, 10.30 e 18.30.

BUSTO SANT’ANNA

Parrocchia di Sant’Anna a Busto Arsizio propone il seguente calendario di celebrazioni: mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, è prevista alle 17.30 l’alternata dall’asilo per piccoli e grandi, alle 18 la Messa della vigilia, seguita alle 22.30 dalla veglia, e alle 23 dalla Messa nella notte di Natale. Giovedì 25 dicembre, Solennità del Natale del Signore, sarà celebrata la Messa del giorno alle 11. Venerdì 26 dicembre, festa di Santo Stefano, primo martire, le Messe sono in programma alle 8.30 e alle 11

BUSTO SANTI APOSTOLI

La parrocchia dei Santi Apostoli propone il seguente calendario di celebrazioni. Mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, la Messa sarà celebrata alle 18, mentre la Messa nella notte è in programma a mezzanotte; durante la giornata sono inoltre previste le confessioni dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17. Giovedì 25 dicembre, giorno del Natale del Signore, le Messe si terranno alle 10 e alle 18. Venerdì 26 dicembre, festa di Santo Stefano, le celebrazioni sono previste alle 9 e alle 11.

BUSTO BORSANO

La parrocchia di Borsano a Busto Arsizio propone il seguente calendario di celebrazioni. Mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, è in programma la Messa nella notte alle 22. Giovedì 25 dicembre, Natale del Signore, le celebrazioni si terranno alle 8 e alle 10.30. Venerdì 26 dicembre, festa di Santo Stefano, sono previste Messe alle 8 e alle 10.30.

BUSTO SACCONAGO qui il sito https://www.parrocchiasacconago.it/avvisi.html

Messa di mezzanotte di Natale a Saronno – orari

In occasione del Santo Natale 2025, la Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno propone un ricco calendario di celebrazioni nelle diverse chiese cittadine. Nella vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, le Messe saranno celebrate in Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo alle 8.30, 18, 21 (Messa dei ragazzi) e alle 24; a San Francesco alle 17.30 e 19 (Messa degli scout); alla Sacra Famiglia alle 18.30 e 23; a Regina Pacis alle 17.30 e 22; al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli alle 7, 9, 18 e 21; a San Giuseppe (al Matteotti) alle 18 e 23; a San Giovanni Battista (Cascina F.) alle 18 e 21; ai Frati Concezionisti (istituto Padre Monti) alle 8 e 21. Giovedì 25 dicembre, Natale del Signore, le celebrazioni si terranno in Prepositurale alle 7.30, 10 (trasmessa da Radiorizzonti), 11.30 e 18; a San Francesco alle 8.30 e 11; alla Sacra Famiglia alle 9 e 11; a Regina Pacis alle 8.30 e 9 (Colombara) e alle 10.30 e 17.30; al Santuario B.V. dei Miracoli alle 8, 10, 11.30 e 18; a San Giuseppe alle 8.30 e 10.30; a San Giovanni Battista (Cascina Ferrara) alle 8 e 11.30; ai Frati Concezionisti alle 9 e 19. Venerdì 26 dicembre, Santo Stefano, le Messe saranno celebrate in Prepositurale alle 8.30 e 10; a San Francesco alle 7.30 e 17.30; alla Sacra Famiglia alle 10; a Regina Pacis alle 10.30; al Santuario B.V. dei Miracoli alle 8, 10, 11.30 e 18; a San Giuseppe alle 8.30; a San Giovanni Battista (Cascina Ferrara) alle 11.30; ai Frati Concezionisti alle 9.