Gli Skorpions Varese danno il via alla staigione 2026: Scott Savoie il nuovo head coach

Il conto alla rovescia per la Italian Football League (IFL) 2026 è ufficialmente iniziato. La “Serie A” del football americano italiano scalda i motori in vista del calcio d’inizio fissato per il weekend del 28 febbraio e 1 marzo. Tra le formazioni più attese della massima serie figurano gli Skorpions Varese, che si presentano ai nastri di partenza con una guida tecnica rinnovata e l’obiettivo dichiarato di dare l’assalto alle posizioni di vertice.

La grande novità in panchina è l’arrivo del nuovo Head Coach Scott Savoie. L’allenatore prende l’eredità lasciata da Billy Volek (protagonista della passata stagione) con il compito di dare ulteriore solidità al progetto varesino. Nello staff tecnico, Savoie potrà contare su un supporto importante: il Defensive Coordinator Mark Bridgewater, un’altra novità per il 2026.

Sul campo, la gestione del gioco sarà affidata a un nuovo volto. Il quarterback titolare per la stagione 2026 sarà l’americano Rieger Sayre, che eredita il posto di Hamish McClure. Sayre avrà la responsabilità di guidare la squadra attraverso una regular season da 13 partite, inserita in un girone unico che metterà a dura prova la resistenza dei dieci team partecipanti. Il traguardo finale è già fissato per sabato 4 luglio a Ferrara, dove verrà assegnato il titolo nazionale nell’Italian Bowl XLV.

Il campionato vedrà al via dieci squadre, in seguito alla retrocessione di Bergamo e al ritiro di Albisola. I campioni in carica dei Guelfi Firenze rimangono la squadra da battere, ma la competizione si annuncia serrata con realtà storiche come i Panthers Parma e i Dolphins Ancona. Gli Skorpions godranno inoltre di una vetrina internazionale: grazie alla collaborazione con la TV americana BCSN, alcune partite saranno trasmesse negli Stati Uniti, portando il football varesino oltreoceano su FIDAF TV.

IL CALENDARIO

Settimana 1 (1 marzo): Dolphins Ancona vs Skorpions Varese

Settimana 2 (8 marzo): Skorpions Varese vs Aquile Ferrara

Settimana 3 (14 marzo): Skorpions Varese vs Rhinos Milano

Settimana 4: Bye Week (Turno di riposo per gli Skorpions)

Settimana 5 (29 marzo): Skorpions Varese vs Guelfi Firenze

Settimana 6 (12 aprile): Skorpions Varese vs Warriors Bologna

Settimana 7 (18 aprile): Panthers Parma vs Skorpions Varese

Settimana 8 (26 aprile): Marines Lazio vs Skorpions Varese

Settimana 9: Bye Week (Turno di riposo per gli Skorpions)

Settimana 10: Bye Week (Turno di riposo per gli Skorpions)

Settimana 11 (17 maggio): Frogs Legnano vs Skorpions Varese

Settimana 12 (24 maggio): Aquile Ferrara vs Skorpions Varese

Settimana 13 (30 maggio): Skorpions Varese vs Giaguari Torino

In caso di qualificazione, la post-season inizierà con le Wild Cards il 13-14 giugno, seguite dalle Semifinali il 20-21 giugno, fino al XLV Italian Bowl del 4 luglio a Ferrara.