Grande successo per i concerti di Natale all’I.C. “E. De Amicis” di Busto Arsizio

Grande partecipazione e calorosi applausi per il tradizionale concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Busto Arsizio, che si è svolto il 16 e 17 dicembre presso la Scuola Secondaria di primo grado. L’aula magna dell’istituto, gremita di familiari e amici, ha fatto da cornice a due serate all’insegna della musica e dell’emozione.

Gli alunni si sono esibiti in un ricco repertorio di brani natalizi, alternando musiche della tradizione a arrangiamenti moderni, dimostrando impegno, entusiasmo e ottime capacità musicali. Nello specifico, il 16 dicembre sono salite sul palco le classi guidate dal professor Giuseppe Grammatico, mentre il 17 dicembre è stata la volta delle classi del professor Domenico D’Aloisio. In entrambe le giornate, le esibizioni hanno conquistato il pubblico, che ha risposto con applausi convinti e partecipazione sentita.

Particolarmente apprezzate anche le scenografie, realizzate interamente con cartoni e scatole attraverso il recupero e il riciclo dei materiali. Un progetto creativo e sostenibile, seguito dal professor Matteo Bocci, che ha rappresentato un esempio concreto di come arte, fantasia e rispetto per l’ambiente possano convivere. Le scenografie sono state poi assemblate dagli stessi studenti con la guida della professoressa Brigitte Santomarco.

A rendere ancora più accogliente l’atmosfera natalizia ha contribuito il Comitato Genitori, sempre presente e attivo, che si è occupato dell’organizzazione della merenda natalizia e del mercatino solidale, rafforzando il legame tra scuola e famiglie.