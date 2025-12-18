Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Grande successo per i concerti di Natale all’I.C. “E. De Amicis” di Busto Arsizio

Gli alunni si sono esibiti in un ricco repertorio di brani natalizi, alternando musiche della tradizione a arrangiamenti moderni, dimostrando impegno, entusiasmo e ottime capacità musicali

Generico 15 Dec 2025

Grande partecipazione e calorosi applausi per il tradizionale concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Busto Arsizio, che si è svolto il 16 e 17 dicembre presso la Scuola Secondaria di primo grado. L’aula magna dell’istituto, gremita di familiari e amici, ha fatto da cornice a due serate all’insegna della musica e dell’emozione.

Gli alunni si sono esibiti in un ricco repertorio di brani natalizi, alternando musiche della tradizione a arrangiamenti moderni, dimostrando impegno, entusiasmo e ottime capacità musicali. Nello specifico, il 16 dicembre sono salite sul palco le classi guidate dal professor Giuseppe Grammatico, mentre il 17 dicembre è stata la volta delle classi del professor Domenico D’Aloisio. In entrambe le giornate, le esibizioni hanno conquistato il pubblico, che ha risposto con applausi convinti e partecipazione sentita.

Particolarmente apprezzate anche le scenografie, realizzate interamente con cartoni e scatole attraverso il recupero e il riciclo dei materiali. Un progetto creativo e sostenibile, seguito dal professor Matteo Bocci, che ha rappresentato un esempio concreto di come arte, fantasia e rispetto per l’ambiente possano convivere. Le scenografie sono state poi assemblate dagli stessi studenti con la guida della professoressa Brigitte Santomarco.

A rendere ancora più accogliente l’atmosfera natalizia ha contribuito il Comitato Genitori, sempre presente e attivo, che si è occupato dell’organizzazione della merenda natalizia e del mercatino solidale, rafforzando il legame tra scuola e famiglie.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.