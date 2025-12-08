Greco perde la bussola, difesa in difficoltà costante
Schirò e Rovida le uniche luci fra le tenebre, Citterio ancora da tuttofare ma sulle verticalizzazioni avversarie la retroguardia bustocca va in tilt
ROVIDA 6,5: tiene in piedi i tigrotti evitando un passivo più rotondo.
REGGIORI 5: guida un reparto che per tutta la gara ha fatto acqua da tutte le parti, subendo le iniziative degli avversari, che sono riusciti ad arrivare più volte indisturbati dalle parti di Rovida
TRAVAGLINI 5: soffre tutta la partita e, sul secondo gol non riesce a marcare Clemenza, che segna di tacco.
ALIATA 5: in costante difficoltà sulle incursioni degli avversari e, sul secondo gol, non riesce ad arginare Marconi che serve Alcides, il quale a sua volta appoggia per Clemenza che fa il 2-0.
GIUDICI 5: a parte un timido tentativo nel primo tempo, non riesce mai ad incidere. Perde il duello con Mignanelli in occasione del primo gol.
FERRI 5: non riesce ad incidere né in avanti né in fase difensiva.
(Schiavone SV)
Un altro brutto ko per la Pro Patria: la Dolomiti Bellunesi vince 2-0
DI MUNNO 5: non riesce mai a dare il ritmo giusto, rimanendo troppo spesso fuori dal gioco.
(Orfei 5,5: non riesce a dare il cambio di passo alla squadra).
SCHIRO’ 6: sicuramente il più attivo; nel primo tempo ci prova con un paio di conclusioni da fuori area. Si era guadagnato il rigore, poi revocato dal FVS.
DIMARCO 5,5: tanti cross, sia da fermo che in movimento, ma senza mai riuscire a creare veri pericoli agli ospiti.
(Renelus SV)
MASTROIANNI 5,5: Non riesce mai ad impensierire Consiglio. Si fa vedere solo per qualche sponda interessante.
(Ganz SV)
CITTERIO 5,5: costretto a sacrificarsi ancora una volta in un ruolo non suo, fa quello che può. Nel primo tempo sbaglia un gol da posizione ravvicinata e poteva fare molto meglio.
(Udoh 5: non riesce mai ad essere pericoloso).
ALL. GRECO 4: mette in campo una squadra senza né capo né coda, sovrastata per tutta la partita dalla maggiore ferocia degli avversari.
