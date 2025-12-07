Turotti ammette: “Siamo in difficoltà, bisogna cambiare”

PRO PATRIA – DOLOMITI BELLUNESI 0-2 | LA SALA STAMPA

SANDRO TUROTTI (Direttore sportivo Pro Patria): Faccio una premessa: non ho ancora parlato con la proprietà. Siamo ultimi in classifica, perché la Triestina, anche se è dietro, in realtà ha più punti di noi. Abbiamo commesso tanti errori, da parte di tutte le componenti della società: a partire da me, da chi guida la squadra, dallo staff e dai giocatori. Venire qua stasera e sparare su tutto e tutti sarebbe troppo facile, sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, perché siamo in difficoltà.

TUROTTI 2: La partita è finita 2-0, ma poteva tranquillamente finire con altri risultati. A questo punto bisogna tirare una riga, perché siamo alla diciassettesima partita e abbiamo fatto solo 12 punti. Adesso dobbiamo lavorare; però, in campo, l’impegno e la dedizione non sono mai mancati, ma questo, per ora, non porta risultati. Adesso c’è bisogno di cambiare qualcosa anche a livello di lavoro, ma deve cambiare qualcosa anche nei giocatori, perché stasera giocavamo contro una squadra che aveva giocato mercoledì e sembrava che fossimo noi ad aver giocato mercoledì. Poi, per giocare a calcio, bisogna vincere duelli e contrasti, altrimenti è difficile. La partita poteva cambiare con il rigore, ma anche se avessimo vinto 2-1 i problemi sarebbero rimasti. Nelle ultime partite avevo visto dei miglioramenti; oggi è andato tutto al contrario, a partire dalla prestazione.