Guasto a uno scambio a Tradate: ritardi e cancellazioni sulla linea Varese–Milano

Mattinata difficile per i pendolari della direttrice 30, Laveno-Varese-Saronno-Milano

Mattinata difficile per i pendolari della direttrice 30, Laveno-Varese-Saronno-Milano, dove dalle prime ore del giorno la circolazione ferroviaria sta subendo pesanti rallentamenti a causa di un guasto tecnico.

Secondo quanto comunicato da Trenord, intorno alle 7.40 di giovedì 4 dicembre un problema a uno scambio nella stazione di Tradate ha creato gravi criticità alla circolazione. I tecnici sono al lavoro per il ripristino, ma nel frattempo la situazione resta complessa.

Sono stati registrati ritardi medi di circa 40 minuti, insieme a variazioni di percorso e cancellazioni di alcune corse.

Treni con variazioni
Il treno 12018 (Varese Nord 06:50 – Milano Cadorna 07:52) termina la corsa a Saronno.
Il treno 12021 (Milano Cadorna 08:09 – Varese Nord 09:10) parte da Saronno.

Ferrovienord informa che ulteriori aggiornamenti sull’andamento dei convogli sono disponibili sull’app e sul sito nella sezione “Real Time | Linee e orari – ricerca treno”.

Pubblicato il 04 Dicembre 2025
