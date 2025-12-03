I bambini di Cavaria con Premezzo a lezione dal besanosauro

La scuola “E. Toti” di Cavaria con Premezzo ha coinvolto gli alunni in una serata davvero speciale: venerdì 28 novembre ha ospitato una mostra dedicata ai grandi rettili del passato, al cui centro troneggerà una suggestiva riproduzione naturale di un gigante marino, il Besanosauro.

Il celebre rettile marino del Triassico scoperto nell’area prealpina di Besano negli anni Novanta. Durante la serata il paleontologo Pietro Fanchin ha condiviso con i ragazzi alcuni particolari affascinanti legati allo studio, al lavoro diretto sul campo e alla metodologia per

interpretare i fossili.

La serata si arricchirà di un’iniziativa originale e divertente: l’azienda di ristorazione CirFood ha offerto agli studenti uno speciale “buffet preistorico” pensato per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e memorabile.

La mostra, accompagnata da pannelli informativa, materiale interattivo e artefatti dei ragazzi rappresenta il risultato di un percorso didattico che unisce scienza, creatività e partecipazione. Un viaggio nel passato pensato su misura per i giovani esploratori di classe terza.

«Un sentito ringraziamento alla dirigente scolastica prof.Deborha Salvo per aver concesso agli alunni di vivere questa significativa esperienza ed al Comune di Cavaria con Premezzo per il prezioso sostegno».