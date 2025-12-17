Il consiglio comunale di Varese è pronto a ripartire, in nome della sicurezza
La Lega si è già data disponibile all'accordo, in cambio di un maxiemendamento sulla sicurezza, e della promess adi votare un ordine del giorno sullo stesso argomento a gennaio
E’ quasi fatta: l’accordo tra Lega e Maggioranza sugli emendamenti al bilancio è quasi definito e le ultime limature sono state discusse nella riunione capigruppo di questa sera, 17 dicembre.
Già alla fine del pomeriggio, il Gruppo della Lega di Varese ha comunicato di essere pronto a chiudere le trattative sul bilancio comunale “a seguito delle rassicurazioni tecniche ricevute lunedì, che confermano la disponibilità a votare un maxi emendamento sulla sicurezza proposto dalla Lega”.
In coerenza con questo impegno, la capogruppo Barbara Bison ha portato in conferenza dei capigruppo “una mozione da sottoporre al primo Consiglio Comunale utile di gennaio, che prevede l’introduzione di strumenti innovativi di autotutela per la Polizia Locale e il rafforzamento dei percorsi di formazione dedicati alla sicurezza” che propone l’utilizzo del bolawrap, uno strumento di difesa alternativo ai taser che funziona in maniera simile ai lazo (oppure “lasso”), prevedendo risorse a bilancio per il suo acquisto e la formazione del personale, oltre a sviluppare percorsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale della Polizia Locale, con particolare attenzione all’uso degli strumenti di autotutela, alla gestione delle situazioni di conflitto, alle tecniche di de-escalation e alla sicurezza operativa.
L’obiettivo della Lega è ottenere su questo ordine del giorno, che verrà discusso nel primo consiglio di gennaio, la massima condivisione da parte dei gruppi politici: coerentemente con l’adesione a questa mozione, i rimanenti emendamenti presentati dal Gruppo Lega, che avrebbero potuto prolungare l’attività dell’Aula per settimane, saranno ritirati.
La conclusione della riunione è stata positiva: «Domani ricomincia il consiglio, con una seduta che si prevede unica – ha confermato Barbara Bison capogruppo della Lega – Stefano Angei discuterà un solo emendamento per ogni argomento – non solo sulla sicurezza ma anche sul degrado urbano e altri temi – e inoltre verranno accolti 60mila euro sul tema sicurezza, dagli emendamenti di Emanuele Monti. Poi depositeremo anche un ordine del giorno sulla formazione della polizia locale sui bolawrap, strumenti alternativi e non invasivi che possono essere messi in dotazione della polizia locale».
La ripartenza del consiglio è perciò prevista con la seduta di giovedì sera, 18 dicembre. Se tutto va come previsto, nella stessa serata si concluderà anche il dibattito sul bilancio. «Speriamo, perché abbiamo 6 emendamenti approvati, 23 in discussione e 4 ordini del giorno – commenta Francesca Strazzi, capogruppo di Varese Praticittà – ma l’obiettivo è di brindare al Natale alla fine della seduta del consiglio. Speriamo in bene»
