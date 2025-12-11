Bilancio di Varese, Consiglio comunale deserto: si replica domani

Salone Estense “apparecchiato” ma praticamente vuoto alle 19, con solo le figure istituzionali e due consiglieri di minoranza.

Pensavamo fosse quella di ieri, ma si è rivelata quella di questa sera la seduta più surreale nella storia del Consiglio comunale di Varese, con la maggioranza che ha mantenuto la promessa di non presentarsi fino a un accordo con l’opposizione, il resto delle minoranze che avevano già annunciato la loro assenza, e la Lega ridotta a una minima rappresentanza, poi rimpolpata mezz’ora dopo.

La cronaca di una seduta annunciata

Alle 19 in punto si è aperta la seduta convocata per proseguire la discussione sul bilancio comunale. Presenti in salone Estense solo il presidente del Consiglio comunale Alberto Coen Porisini, il segretario comunale Francesco Tramontana e alcuni funzionari del Comune, oltre a due consiglieri della Lega: Stefano Angei, relatore degli emendamenti in corso di discussione e la capogruppo Barbara Bison.

Tutti gli altri banchi deserti. Assenti i gruppi di maggioranza, che avevano annunciato la loro astensione “fino a che non saranno ricomposti i normali e costruttivi rapporti dialettici con anche il gruppo della Lega”. Ma assenti anche gli altri gruppi di opposizione, che nella scorsa serata avevano abbandonato i banchi della minoranza lasciando isolati i cinque consiglieri leghisti.

Alle 19.03 la prima chiama ha certificato l’assenza del numero legale, necessario per la validità della seduta (17 consiglieri). Mezz’ora dopo, alle 19.30, la seconda chiamata ha visto l’arrivo di altri due consiglieri leghisti, Roberto Parravicini ed Emanuele Monti, ma ha comunque confermato quanto già evidente: la seduta non può tenersi e viene formalmente dichiarata invalida.

Appuntamento a domani

i quattro consiglieri leghisti alle 19.30

Come da regolamento, la seduta è stata rinviata a domani sera, venerdì 12, alla stessa ora. Il meccanismo si ripeterà identico: doppia chiama, verifica del numero legale, e se necessario nuovo rinvio.

IL presidente del consiglio comunale e il segretario comunale, presenti per motivi istituzionali

Nel frattempo, si attendono le trattative tra Maggioranza e Lega. Il nodo da sciogliere resta quello della sicurezza: la Lega ha offerto di ritirare gran parte dei suoi oltre 1500 emendamenti in cambio dell’approvazione di un “pacchetto” di proposte sul tema, che prevedono tra l’altro maggiori dotazioni per la Polizia Locale e strumenti come il Taser. Le prossime ore saranno decisive per capire se si troverà un accordo prima della seduta di domani sera, evitando così un nuovo Consiglio deserto e lo stallo nell’approvazione del bilancio comunale, o se la convocazione si ripeterà così anche nei prossimi giorni.