Bilancio di Varese, la minoranza si spacca: FdI, FI e Varese Ideale decidono di abbandonare il consiglio

La minoranza in consiglio comunale si spacca sul bilancio di Varese. Fratelli d’Italia, Forza Italia e Varese Ideale non si presenteranno alle prossime sedute fino a quando non sarà trovato un accordo sulla gestione degli emendamenti. L’annuncio è arrivato a margine della seconda serata di discussione sul documento contabile, dalle parole di tre rappresentanti: Salvatore Giordano (Capogruppo FdI), Luca Boldetti (Forza Italia) e Franco Formato (Varese Ideale).

Una scelta che suona come un doppio messaggio: da un lato un appello alla Lega perché si arrivi a una soluzione condivisa su temi comuni come la sicurezza, dall’altro uno smarcamento netto dal metodo portato avanti dal Carroccio, che con la presentazione di migliaia di emendamenti ha di fatto monopolizzato il dibattito, trasformandolo in quello che Giordano definisce “un dibattito a due” tra Lega e maggioranza.

L’appello alla Lega

«Ci rivolgiamo alla Lega affinché gli emendamenti possano diventare presa anche per quanto riguarda noi della minoranza – spiega Salvatore Giordano – Su temi importanti che abbiamo sempre condiviso con la Lega, oggi ci troviamo in una situazione un po’ statica. Vorremmo entrare nella condivisione di queste cose». Il riferimento è a questioni care a tutto il centrodestra, come la sicurezza.

La richiesta è chiara: evitare il “monopolio” del consiglio da parte della Lega e trovare un accordo che permetta di sostenere emendamenti su temi condivisi. «Fino a quando la Lega non ha un’apertura su questo, noi di Fratelli d’Italia non parteciperemo ai prossimi consigl, dichiara netto Giordano.

“Non è una spaccatura”

A fare eco è Franco Formato di Varese Ideale, che tiene a precisare: «Non deve emergere una spaccatura, perché non c’è una spaccatura nel centrodestra. C’è la volontà di fare in modo che si arrivi a una condivisione su dei temi che sono un po’ il cavallo di battaglia di tutte le nostre rappresentazioni politiche». L’obiettivo, spiega Formato, è «Arrivare a una sintesi che porti alla risoluzione di questa impasse che non fa bene al consiglio, non fa bene soprattutto ai cittadini e agli elettori».

Il bilancio dell’anno: “Negli emendamenti già ottenute dalla minoranza somme record”

Luca Boldetti di Forza Italia condivide la linea dei colleghi ma aggiunge un elemento: «Non rientreremo in aula finché non ci sarà una disponibilità da ambedue le parti, in particolar modo la Lega, ma naturalmente anche l’amministrazione, a dialogare nel concreto su quali emendamenti si possa trovare un accordo».

Il capogruppo azzurro ricorda che quest’anno «sono passati tra gli emendamenti di Bison e Paravicini (Lega) e gli emendamenti miei, somme sicuramente superiori, credo, alla storia dell’amministrazione Galimberti». Un’apertura da parte della maggioranza che, secondo Boldetti, dovrebbe essere tenuta in considerazione: «I proponenti degli ultimi emendamenti dovrebbero anche considerare questo elemento di apertura che c’è già stata, per non chiedere troppo». Il senso dell’iniziativa, conclude Boldetti, è quello di «dare un segnale che porti a qualcosa di positivo».

Dopo la conferenza stampa improvvisata, tutti i consiglieri delle tre formazioni ancora presenti hanno abbandonato l’aula.

