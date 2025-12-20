Il Festival del Racconto – Premio Chiara guarda al 2026: auguri di Natale e nuovi bandi in arrivo

Un messaggio di auguri, ma anche uno sguardo al futuro e un ringraziamento a una comunità che continua a sostenere il progetto culturale. In occasione delle festività natalizie, gli Amici di Piero Chiara hanno voluto condividere un pensiero rivolto a tutti coloro che, a vario titolo, accompagnano il Premio Chiara: pubblico, sponsor, enti patrocinatori, soci e sostenitori.

“Il 2025 per il Premio Chiara è stato un anno intenso e – come ben sapete – complesso, ma il vostro affetto e la vostra attenzione per quel che facciamo e continueremo a fare (e parliamo sia in termini di pubblico, sia in termini di sponsor, patrocinatori, soci… chiunque ci stia vicino) non sono mai venuti meno, costituendo un carburante formidabile per spingerci ad andare avanti, con umiltà e spirito propositivo”, si legge nella mail ricordando la recente scomparsa di Bambi Lazzati, anima del Premo Chiara.

Il Premo però continuera, “Con rinnovata energia, lo sguardo è ora rivolto al 2026. Un primo appuntamento è già fissato in calendario: il 13 febbraio verranno lanciati ufficialmente i bandi di concorso della XXXVIII edizione del Premio Chiara, insieme alla presentazione dei primi eventi in programma per il nuovo anno”. Il messaggio natalizio si chiude con un augurio che richiama l’essenza stessa del Premio: che le feste possano portare serenità e momenti preziosi, e che la vita di ciascuno sia “piena di storie capaci di ispirare, da leggere e da raccontare”.

Gli Amici di Piero Chiara ricordano inoltre che è sempre possibile sostenere il Premio associandosi, contribuendo in modo concreto alla continuità di una delle realtà culturali più significative del territorio varesino.