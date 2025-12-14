Il Piacere di Donare”: concerto di Natale del Gruppo Alpini Varese e del Coro ANA Campo dei Fiori
Domenica 14 alle 18 appuntamento solidale alla Chiesa della Motta: musica, beneficenza e scambio di auguri con cioccolata e vin brulè
Il Gruppo Alpini Varese e il Coro ANA Campo dei Fiori invitano la cittadinanza al tradizionale Concerto di Natale “Il Piacere di Donare”, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18:00 presso la Chiesa della Motta, nel cuore di Varese.
L’iniziativa, patrocinata dalle diverse sezioni associative degli Alpini e promossa nello spirito della solidarietà, unisce musica e impegno civile in un appuntamento che negli anni è diventato un momento atteso della comunità.
Durante la serata verrà erogato un contributo benefico derivante dai fondi raccolti in occasione della Festa della Montagna, destinato alle associazioni del territorio. Un gesto concreto che testimonia ancora una volta l’attenzione degli Alpini verso il tessuto sociale varesino e verso chi opera quotidianamente per il bene comune.
Al termine del concerto, sul sagrato della chiesa, sarà possibile scambiarsi gli auguri in un clima conviviale, accompagnati da cioccolata calda e vin brulè, in perfetto stile natalizio.
