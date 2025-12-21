Il tradizionale campionato sociale chiude il 2025 della Bederese

La Bederese non poteva terminare il 2025 altrimenti che con l’atteso e consueto campionato sociale che ha posto la sigla di chiusura a un anno intenso di gare ad alto livello con la compagine organizzativa impegnata al massimo.

Anche quest’anno la competizione aveva lo scopo di far confrontare una parte dei trentotto tesserati in sette eliminatorie maschili, con sorteggio libero a terzine senza distinzione di categoria, e una femminile per laureare due campioni sociali, poiché le esponenti donne costituiscono circa il 12 % del totale, percentuale non sconvolgente, però significativa.

Al termine delle eliminatorie maschili, i sette vincitori sono stati ridotti a sei per permettere di allineare ancora due terzine che avrebbero, infine, designato i due finalisti nella sfida tradizionale a dodici punti.

Mentre per le fanciulle, assente la favorita Maria Grazia Di Stefano per indisposizione, ci sarebbe stata una sola terzina, dalla quale sarebbe uscita la vincitrice.

La fase finale si è svolta il sabato in un’atmosfera di amicizia, prima di entrare in campo, e di aspra contesa nel momento nel quale la parola è stata data alle bocce.

Ha prevalso Franco Rossi in un’accesa finale contro Antonio Testa, nella quale l’esperienza e la classe sono state determinanti, in un contesto di profondo reciproco rispetto, certamente premiante per sportività e lealtà. Non bisogna dimenticare che il Franco aveva appena trionfato nell’ultima gara regionale individuale disputata a Bedero nella quale aveva sconfitto, in finale, quel mostro sacro che risponde al nome di Walter Barilani!

L’Antonio era sicuramente soddisfatto di essere pervenuto in fondo alla competizione ed era altrettanto certo di non avere grandi possibilità di primeggiare. Comunque lusinghiera la prestazione che andava ad avvalorare il suo ruolo di responsabile del settore giovanile: due delle giovani protagoniste della terzina femminile provenivano dalla Scuola Bocce della Bederese, nella quale avevano compiuto l’intero percorso.

Da semplici allieve non tesserate a juniores, quindi il passaggio, recentemente avvenuto, nella categoria D seniores.

Il settore femminile, annotata la stella di Laura Meneghini, sconfitta da entrambe le avversarie, sorella spietata compresa, vedeva lo scontro fra la Renata, ottima puntista ma con la persistente idiosincrasia per la bocciata, duellare con la Paola, che alla naturale predisposizione per il tiro, scoccato con movenze e precisioni prettamente maschili, dimostrava sempre più di avvicinarsi al completamento delle sue doti, con pregevoli accosti che, inevitabilmente mettevano in difficoltà chi avrebbe dovuto eliminare una boccia scomoda accanto al pallino.

La partita terminava, com’era prevedibile, con il successo della giovanissima che coronava così un cammino di avvicinamento alle affermazioni anche “extra moenia” ormai alla sua portata.

La premiazione, che doveva annoverare l’assenza del sindaco di Brezzo di Bedero Daniele Boldrini, del delegato provinciale Enzo Boschin e dell’ex consigliere regionale Gianpiero Martinoli per precedenti insostituibili impegni, era brillantemente gestita dal vice-sindaco Giuseppe Di Rocco, a celebrare un’annata costellata di eventi importanti, su tutti la due giorni nazionale del 23 e 24 agosto, giorni nei quali scesero a Brezzo di Bedero e in molte delle bocciofile del territorio varesino parecchi dei migliori giocatori inseriti nel ranking italiano, tanto da premiare, con la schiacciante vittoria finale, il campionissimo della Caccialanza ed ex-bicampione mondiale Luca Viscusi.

Festa conviviale con intensa partecipazione di sportivi e parenti a significare la grande attrattiva per l’unione sociale di tutti gli atleti atta a elevare il mondo delle bocce sempre di più a fondatore di quel terzo tempo tanto celebrato nello sport del rugby.

CLASSIFICA CAMPIONATO SOCIALE BOCCIOFILA BEDERESE

Settore maschile

Primo classificato Franco Rossi

Secondo classificato Antonio Testa

Settore Femminile

Prima classificata Paola Meneghini

Seconda classificata Renata Paganessi