Il Varese chiude il 2025 contro la Lavagnese, Ciceri: “Arrabbiati e motivati”

Il Varese si prepara a salutare il 2025 tra le mura amiche del “Franco Ossola”. Domenica 21 dicembre (ore 14:30), i biancorossi affrontano la Lavagnese per la diciassettesima giornata del girone A di Serie D, ultimo atto del girone d’andata e dell’anno solare. Contro i liguri sarà una sfida importante per chiudere al meglio la prima parte di stagione e confermare la continuità che ha portato alla striscia positiva aperta da cinque giornate. È una sfida fondamentale per la classifica: i ragazzi di Ciceri arrivano all’appuntamento al quarto posto con 27 punti (in coabitazione con il Sestri Levante), con l’obiettivo di consolidare la zona playoff e accorciare il distacco dal podio occupato dal Chisola.



A presentare l’incontro è mister Andrea Ciceri che fa il punto sulla condizione: «Ci sono tutte le classiche insidie di ogni partita di calcio, soprattutto in questo girone molto equilibrato. Affrontiamo una squadra che arriva sicuramente arrabbiata dopo una sconfitta in parte immeritata. Sarà una partita tosta nella quale cercheremo di far di tutto per chiudere la stagione nella miglior maniera possibile. Siamo arrabbiati anche noi dopo Saluzzo, ma molto motivati a chiudere al meglio. Purtroppo abbiamo perso Qeros in settimana, ma recuperiamo Tentoni. Per il resto siamo al completo e aggiungiamo Agnelli alla squadra».

Proprio sull’ultimo arrivato, Ciceri esprime pareri positivi: «È pienamente ristabilito. Gli è mancato il lavoro di gruppo, ma si è allenato con noi tutta la settimana ed è a disposizione. Tatticamente è un giocatore multitasking: può ricoprire diversi ruoli e funzioni, è come se ne avessimo acquistati due o tre perché può essere impiegato in diverse zone del campo. Conosco il ragazzo e so di che pasta è fatto».



Sulla chiusura del girone d’andata, l’allenatore preferisce rimandare i giudizi definitivi: «I bilanci spettano alla società e alla stampa al giro di boa, ma l’ultima gara è ancora discriminante. Tre punti incidono notevolmente sul percorso fatto finora, quindi aspettiamo domenica per tirare le somme».

SERIE D GIRONE A – XVII GIORNATA

Asti – Club Milano; Cairese – Gozzano; Celle Varazze – Imperia; Chisola – Valenzana; Derthona – Saluzzo; NovaRomentin – Ligorna; Varese – Lavagnese; Biellese – Vado; Sanremese – Sestri Levante.

CLASSIFICA: Vado 38; Ligorna 37; Chisola 31; Sestri Levante, Varese 27; Saluzzo 26; Biellese, Derthona 23; Imperia, Valenzana 20; Lavagnese 19; Celle Varazze 17; Sanremese, Gozzano, Asti 16; Cairese 14; Club Milano 13; NovaRomentin (-1) 11.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.