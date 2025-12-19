Imprenditori e benefattori: la città di Gallarate ringrazia con i “Premi dei Due Galli”

Gallarate premia i suoi cittadini più meritevoli, nella Giornata Cittadina della Riconoscenza, con il conferimento dei “Premi dei Due Galli” e delle pergamene a coloro che si sono distinti per il loro impegno civico, sociale ed economico.

La cerimonia si è svolta stasera, 19 dicembre, e ha preceduto il consiglio comunale sul bilancio e ha rappresentato un’importante occasione per celebrare le personalità e le realtà che, con il loro lavoro e la loro dedizione, contribuiscono a rendere Gallarate una comunità prospera.

Il “Premio Due Galli”: i premiati di quest’anno

Il “Premio Due Galli” è il riconoscimento più prestigioso della serata, conferito a coloro che si sono distinti per la loro eccellenza in vari ambiti della vita cittadina. Quest’anno, sono stati premiati:

Alberto Aspesi, “figura iconica nel panorama della moda italiana e internazionale”. Il marchio Aspesi ha raggiunto, grazie alla sua instancabile dedizione, una solida identità che si riflette nel territorio.

Giovanni Bianchi (alla memoria), titolare della storica pasticceria “Bianchi Giovanni”, che ha portato avanti una tradizione familiare di grande eccellenza nel panorama dolciario gallaratese.

Mario Lainati, noto per il suo impegno filantropico e per il suo lavoro svolto in favore della crescita culturale e artistica della comunità gallaratese.

Paola Diana, fondatrice e direttrice del British College, “è una delle figure più rappresentative del mondo educativo gallaratese”.

Le Pergamene di Riconoscenza: il tributo ai meritevoli

Oltre ai premi, sono state consegnate le pergamene di riconoscenza a coloro che si sono contraddistinti in vari ambiti. Le motivazioni per ciascuno sono le seguenti:

Andrea Bernacchi, giovane talento della matematica, vincitore dei Giochi Matematici di Tunisi.

Vice Soprintendente Leonardo Coppola, per aver salvato una donna, un gesto di grande coraggio e dedizione.

Don Marco Milani, per la sua instancabile opera pastorale nella comunità di Arnate.

Luisa Paletti, per il suo costante impegno al servizio di bambini, ragazzi e famiglie del Centro della Gioventù, “con la sua instancabile dedizione unita alla discrezione e alla capacità di far sentire ciascuno a casa”

Achille Villa, storico parrucchiere gallaratese, per la sua carriera e anche per l’impegno di formazione.

AirPullman, per il suo contributo nel miglioramento del trasporto pubblico, migliorando la qualità della mobilità per i cittadini gallaratesi.

Ricamificio Vanoni, da piccola attività artigianale in una vera e propria impresa che ha raggiunto successi internazionali nel campo della moda e dell’arredo.

Milena Betto (alla memoria), per la sua attività commerciale e il suo impegno anche associativo per il commercio cittadino.

Carlo Senaldi (alla memoria), “figura importante del panorama cittadino e nazionale che non ha mai rotto il legame con la sua amata città”.