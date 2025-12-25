Incendio a Cairate e due incidenti stradali: diversi interventi dei vigili del fuoco nella notte di Natale
Notte di lavoro per i vigili del fuoco nel Varesotto tra un incendio in abitazione e due incidenti stradali. I feriti non sono in gravi condizioni
Una donna e un bambino sono stati trasportati in ospedale dopo aver inalato del fumo a causa di un incendio divampato nelle prime ore di oggi, giovedì 25 dicembre, in un’abitazione di Cairate. Le fiamme hanno interessato il piano terra di una casa intorno alle 3.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due autopompe e un’autobotte, riuscendo a circoscrivere rapidamente il rogo ed evitando che si propagasse ai piani superiori dell’edificio. I due occupanti sono stati affidati alle cure del personale sanitario per accertamenti.
La notte è proseguita con altri interventi legati alla viabilità. Alle 4.20 i vigili del fuoco sono stati chiamati a Besozzo, in via Massino, per un incidente stradale in cui un’auto, dopo aver perso il controllo, ha urtato un muro di contenimento. A bordo del veicolo si trovavano tre ragazzi, rimasti feriti in modo non grave. Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area.
Poco dopo, alle 4.40, un ulteriore intervento si è reso necessario a Laveno Mombello lungo la strada provinciale 69. Un’autovettura con un giovane a bordo è uscita di strada finendo in una scarpata laterale. Per le operazioni di soccorso sono intervenute due autopompe e il personale del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), che ha consentito l’estrazione del conducente in condizioni di sicurezza. Il ragazzo ha riportato lievi ferite ed è stato affidato al personale sanitario.
